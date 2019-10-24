В Ярославской области депутаты собрались вводить «тихий час»

Многим детям шум мешает отдыхать днём Фото: Александра Савельева

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов сообщил, что к депутатам часто поступают жалобы от жителей региона на то, что из-за громкой музыки или ремонтных работ дети не могут уснуть днём. Поэтому народные избранники задумались о введении так называемого «тихого часа».

— В думе уже обсуждались вопросы, связанные с введением запрета на совершение действий, нарушающих покой в дневное время, — уточнил Алексей Константинов. — Знаю также, что понятие «тихого часа» законодательно закреплено во многих регионах. Нельзя шуметь днём в Хабаровском и Алтайском краях, а также в Новосибирской, Нижегородской, Амурской и Московской областях.



Но глава регионального парламента отметил, что, прежде чем принимать такие решения, необходимо услышать мнения людей, учесть все замечания и предложения.

— Мы готовы к широкому обсуждению вопроса, — добавил он. — Убеждён, документ, связанный с какими бы то ни было ограничениями, должен быть проработан самым тщательным образом и соответствовать всем нормам и требованиям.

Депутаты перед принятием решения о принятии закона о тишине в дневное время будут выслушивать мнения всех сторон. Алексей Константинов пообещал не оставить без внимания комментарии читателей портала 76.RU. Так что если вам есть, что сказать по этой теме, пишите комментарии под этой публикацией.



Нужно ли вводить «тихий час»?