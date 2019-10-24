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В Ярославской области депутаты собрались вводить «тихий час»

Законодатели пообещали при принятии закона о тишине в дневное время учесть мнение читателей 76.RU

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Многим детям шум мешает отдыхать днём

Многим детям шум мешает отдыхать днём

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов сообщил, что к депутатам часто поступают жалобы от жителей региона на то, что из-за громкой музыки или ремонтных работ дети не могут уснуть днём. Поэтому народные избранники задумались о введении так называемого «тихого часа».

— В думе уже обсуждались вопросы, связанные с введением запрета на совершение действий, нарушающих покой в дневное время, — уточнил Алексей Константинов. — Знаю также, что понятие «тихого часа» законодательно закреплено во многих регионах. Нельзя шуметь днём в Хабаровском и Алтайском краях, а также в Новосибирской, Нижегородской, Амурской и Московской областях.

Но глава регионального парламента отметил, что, прежде чем принимать такие решения, необходимо услышать мнения людей, учесть все замечания и предложения.

— Мы готовы к широкому обсуждению вопроса, — добавил он. — Убеждён, документ, связанный с какими бы то ни было ограничениями, должен быть проработан самым тщательным образом и соответствовать всем нормам и требованиям.

Депутаты перед принятием решения о принятии закона о тишине в дневное время будут выслушивать мнения всех сторон. Алексей Константинов пообещал не оставить без внимания комментарии читателей портала 76.RU. Так что если вам есть, что сказать по этой теме, пишите комментарии под этой публикацией.

Нужно ли вводить «тихий час»?

Нужно ли вводить «тихий час»?

    В ночное время шуметь запретили давно. С нарушителей порядка могут взять от двухсот до двух тысяч рублей, с должностных лиц — от двух до двадцати тысяч рублей, а с юридических — от двадцати до ста тысяч рублей.

    Вопрос тишины терзает наших законотворцев уже давно. Ранее нас не шуметь подольше пытались заставить депутаты Государственной думы России. Но так что-то и не доработали до конца.

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      Галина
      24 окт 2019 в 15:26

      Все дети спят в разное время ,подстроится под каждого не реально.

      Баба Таня
      24 окт 2019 в 15:06

      Конечно , нужен тихий час для здоровья детей и престарелых людей - даже смешно обсуждать эту тему : так очевиден ответ ☺

      Марина
      24 окт 2019 в 15:02

      И много штрафов навыписывали за шум в ночное время? Просто людьми надо быть. Если просит соседка на час-два прервать шумные работы, можно на это время какими то другими делами заняться. Но уж и соседка эта тоже должна своему чаду объяснять, что какое то время нужно "посидеть и в тишине". А если соседка на мои просьбы всегда будет реагировать "онжеребенок", ну тогда и мне на ее жеребенка будет наплевать.