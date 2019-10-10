У пенсионерки из Ярославля арестовали двухэтажный особняк за 14 миллионов рублей

Этот особняк стоит в Заволжском районе на одном из Хуторских переулков

В Ярославле судебные приставы наложили арест на двухэтажный особняк в Заволжском районе, который принадлежит 67-летней пенсионерке. Как стало известно изданию 76.RU, женщина оставила элитный дом в залог своему знакомому.

— Женщина по решению суда должна была выплатить в пользу своего коллеги более 14 миллионов рублей, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Её уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она не приняла никаких мер, чтобы погасить долг. После этого и было принято решение наложить арест на имущество.