У пенсионерки из Ярославля арестовали двухэтажный особняк за 14 миллионов рублей

В Ярославле судебные приставы наложили арест на двухэтажный особняк в Заволжском районе, который принадлежит 67-летней пенсионерке. Как стало известно изданию 76.RU, женщина оставила элитный дом в залог своему знакомому.
— Женщина по решению суда должна была выплатить в пользу своего коллеги более 14 миллионов рублей, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Её уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она не приняла никаких мер, чтобы погасить долг. После этого и было принято решение наложить арест на имущество.
Теперь особняк уйдёт с молотка на открытых торгах. Он будет выставлен за 14 миллионов 295 тысяч 520 рублей.
Недавно судебным приставам в Ярославской области пришлось изучать объявления о продаже авто, чтобы вычислить другого должника. Мужчина не выплачивал кредит, не платил налоги и штрафы. В результате на него накопилось 11 исполнительных производств о взысканиях на общую сумму больше 55 тысяч рублей.