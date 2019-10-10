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У пенсионерки из Ярославля арестовали двухэтажный особняк за 14 миллионов рублей

Элитный дом продадут с молотка на открытых торгах

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Этот особняк стоит в Заволжском районе на одном из Хуторских переулков

Этот особняк стоит в Заволжском районе на одном из Хуторских переулков

В Ярославле судебные приставы наложили арест на двухэтажный особняк в Заволжском районе, который принадлежит 67-летней пенсионерке. Как стало известно изданию 76.RU, женщина оставила элитный дом в залог своему знакомому.

— Женщина по решению суда должна была выплатить в пользу своего коллеги более 14 миллионов рублей, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Её уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она не приняла никаких мер, чтобы погасить долг. После этого и было принято решение наложить арест на имущество.

Теперь особняк уйдёт с молотка на открытых торгах. Он будет выставлен за 14 миллионов 295 тысяч 520 рублей.

Недавно судебным приставам в Ярославской области пришлось изучать объявления о продаже авто, чтобы вычислить другого должника. Мужчина не выплачивал кредит, не платил налоги и штрафы. В результате на него накопилось 11 исполнительных производств о взысканиях на общую сумму больше 55 тысяч рублей.

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