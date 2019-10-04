Нашли по объявлению: у жителя Ярославской области за долги арестовали авто

Судебным приставам Ярославской области пришлось изучать объявление о продажах авто, чтобы вычислить должника. Мужчина не выплачивал кредит, не платил налоги и штрафы. В результате у приставов оказалось на него 11 исполнительных производств о взысканиях на общую сумму больше 55 тысяч рублей.





— Нам удалось установить, что у мужчины есть в собственности авто, — рассказали приставы. — Ситуацию с взысканием долга усложняло то, что мужчина тщательно скрывался — по месту регистрации и проживания не появлялся.



Неожиданно на сайте объявлений приставы увидели заметку о продаже того самого авто должника, позвонили, представившись покупателями, и назначили встречу. Мужчина сильно удивился, когда увидел возле своей «Газели» людей в форме. Машину арестовали, если мужчина не выплатит все свои долги, то авто продадут в счёт погашения.