5 октября суббота
СЕЙЧАС +5°С
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Город

Нашли по объявлению: у жителя Ярославской области за долги арестовали авто

Как искали должника

Поделиться

642
Обсудить
«Газель» продадут, если мужчина не рассчитается со всеми долгами&nbsp;

«Газель» продадут, если мужчина не рассчитается со всеми долгами 

Судебным приставам Ярославской области пришлось изучать объявление о продажах авто, чтобы вычислить должника. Мужчина не выплачивал кредит, не платил налоги и штрафы. В результате у приставов оказалось на него 11 исполнительных производств о взысканиях на общую сумму больше 55 тысяч рублей. 


— Нам удалось установить, что у мужчины есть в собственности авто, — рассказали приставы. — Ситуацию с взысканием долга усложняло то, что мужчина тщательно скрывался — по месту регистрации и проживания не появлялся.

Неожиданно на сайте объявлений приставы увидели заметку о продаже того самого авто должника, позвонили, представившись покупателями, и назначили встречу. Мужчина сильно удивился, когда увидел возле своей «Газели» людей в форме. Машину арестовали, если мужчина не выплатит все свои долги, то авто продадут в счёт погашения.

На какие только ухищрения не идут судебные приставы, чтобы поймать должников. С одним из таких сотрудники службы познакомились в соцсетях и добились свидания в больнице, похожим образом — через сайт знакомств нашли должницу-стоматолога, кинувшую своих клиентов больше чем на миллион рублей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

долг

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!