Нашли по объявлению: у жителя Ярославской области за долги арестовали авто

Судебным приставам Ярославской области пришлось изучать объявление о продажах авто, чтобы вычислить должника. Мужчина не выплачивал кредит, не платил налоги и штрафы. В результате у приставов оказалось на него 11 исполнительных производств о взысканиях на общую сумму больше 55 тысяч рублей.
— Нам удалось установить, что у мужчины есть в собственности авто, — рассказали приставы. — Ситуацию с взысканием долга усложняло то, что мужчина тщательно скрывался — по месту регистрации и проживания не появлялся.
Неожиданно на сайте объявлений приставы увидели заметку о продаже того самого авто должника, позвонили, представившись покупателями, и назначили встречу. Мужчина сильно удивился, когда увидел возле своей «Газели» людей в форме. Машину арестовали, если мужчина не выплатит все свои долги, то авто продадут в счёт погашения.
На какие только ухищрения не идут судебные приставы, чтобы поймать должников. С одним из таких сотрудники службы познакомились в соцсетях и добились свидания в больнице, похожим образом — через сайт знакомств нашли должницу-стоматолога, кинувшую своих клиентов больше чем на миллион рублей.