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Проблема

Только за деньги: сетевики признались, почему каждый вечер город погружается во тьму

Кто и при каких условиях должен включать фонари

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Вечер в Брагино

Вечер в Брагино

Осень в Ярославле наступила тёмная. Каждый вечер из разных районов города в редакцию 76.RU поступают сообщения об отсутствии света на улицах. Чаще всего по темноте ходят жители Дзержинского и Красноперекопского районов.

— Брагино. Один из дворов. Тотальная экономия или полная разруха? — прислал в редакцию чёрное фото Сергей Малышев. 

Действительно, разглядеть что-то, кроме света окон, сложно. 

Два дня назад мэрия и депутаты обсуждали на муниципалитете проблемы со светом, чиновники жаловались на сетевую компанию «МРСК-Центра» — «Ярэнерго», которая владеет городскими сетями.

— Она управляет режимом освещения, — уточнил и. о. директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — МРСК в свои сети ничего не вкладывает. Мы только обходимся ремонтом. С того времени как произошла приватизация отдельных линий электропередачи, наблюдается ненадлежащее обслуживание. С этим боремся, работаем, — рассказал Ярослав Овчаров.

Также депутаты заметили, что ежегодно из бюджета компания получает 230 миллионов рублей за свои услуги, но до сих пор освещают город даже не энергосберегающими лампами. Депутаты и чиновники раскритиковали частников настолько, что собрались придумать, как забрать обратно приватизированные городские сети.

Мы отправили запрос в саму компанию, чтобы узнать, в чём дело. 

— Организация уличного освещения, в том числе техническое обслуживание и управление режимами горения, для филиала не является профильным видом деятельности и тарифными источниками не обеспечено, — рассказал главный инженер филиала в «МРСК-Центра» — «Ярэнерго» Владимир Плещёв. — Филиал осуществляет содержание и обслуживание систем уличного освещения исключительно на договорной основе. В 2018–2019 году обслуживанием уличного освещения занимаются сторонние организации на основании заключенных муниципальных контрактов.

Иными словами, то, что компания владеет сетями, ещё не значит, что она обязана включать и выключать свет, если за это не заплачено. Беспокоиться о том, чтобы Ярославль был освещён, должны городские власти. То же самое и с энергосберегающими технологиями — частная компания готова заняться этим за деньги. 

— В 2017 году филиалом «Ярэнерго» была сформирована модель реализации энергосервисного контракта, условиями которой предусматривалась замена 14 тысяч существующих светильников на светодиодные. Проект энергосервисного контракта был направлен в мэрию для рассмотрения. Филиал готов рассмотреть возможность выполнения энергосервисных мероприятий на объектах уличного освещения города Ярославля, — добавил Владимир Плещёв.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Иван
    4 окт 2019 в 13:45

    А за что тогда 230 млн город платит? Здесь для ФСБ и прокуратуры работа - народные деньги уплачены, света нет- это как?? Или опять отмолчатся???

    здешний
    4 окт 2019 в 13:42

    Зачем нам тогда мэр, губернатор (друг президента между прочим! для президента темнота на улице - норма? не слышал такого) и вся рулевая вертикаль, если света нет, улицы темные - и все при этом по закону????? Они вроде как и существуют чтобы цивилизация была - а ее как раз и нет, и крыть нечем!!

    Анатолий
    4 окт 2019 в 13:41

    Какой же бардак в городе...поражает некомпетентность градоначальника. Когда же он уже уйдет.