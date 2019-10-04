Только за деньги: сетевики признались, почему каждый вечер город погружается во тьму

Вечер в Брагино Фото: Сергей Малышев / vk.com

Осень в Ярославле наступила тёмная. Каждый вечер из разных районов города в редакцию 76.RU поступают сообщения об отсутствии света на улицах. Чаще всего по темноте ходят жители Дзержинского и Красноперекопского районов.

— Брагино. Один из дворов. Тотальная экономия или полная разруха? — прислал в редакцию чёрное фото Сергей Малышев. Действительно, разглядеть что-то, кроме света окон, сложно. Два дня назад мэрия и депутаты обсуждали на муниципалитете проблемы со светом, чиновники жаловались на сетевую компанию «МРСК-Центра» — «Ярэнерго», которая владеет городскими сетями.

— Она управляет режимом освещения, — уточнил и. о. директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — МРСК в свои сети ничего не вкладывает. Мы только обходимся ремонтом. С того времени как произошла приватизация отдельных линий электропередачи, наблюдается ненадлежащее обслуживание. С этим боремся, работаем, — рассказал Ярослав Овчаров. Также депутаты заметили, что ежегодно из бюджета компания получает 230 миллионов рублей за свои услуги, но до сих пор освещают город даже не энергосберегающими лампами. Депутаты и чиновники раскритиковали частников настолько, что собрались придумать, как забрать обратно приватизированные городские сети. Мы отправили запрос в саму компанию, чтобы узнать, в чём дело. — Организация уличного освещения, в том числе техническое обслуживание и управление режимами горения, для филиала не является профильным видом деятельности и тарифными источниками не обеспечено, — рассказал главный инженер филиала в «МРСК-Центра» — «Ярэнерго» Владимир Плещёв. — Филиал осуществляет содержание и обслуживание систем уличного освещения исключительно на договорной основе. В 2018–2019 году обслуживанием уличного освещения занимаются сторонние организации на основании заключенных муниципальных контрактов.