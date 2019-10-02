Следующий пошел: в Ленинском районе Ярославля хотят сменить подрядчика по уборке улиц

В Ленинском районе Ярославля может смениться подрядчик по уборке улиц. Сейчас порядок на этой территории наводит «Яравтодор». Но делает это компания, по мнению руководства города, плохо.
— В октябре, скорее всего, будет принято решение, и туда зайдет САХ, — сообщил на пресс-конференции 1 октября мэр Ярославля Владимир Волков.
Сейчас город пытается собрать необходимую для уборки Ленинского района коммунальную технику, перераспределяя машины и трактора между разными муниципальными предприятиями.
Напомним, в сентябре подобное уже проделали с Заволжским районом. Город передал права на его уборку муниципальному предприятию, с которого проще требовать результаты.
— Мы выдавали «Яравтодору» предписания, общались, уговаривали - никакого результата. А сейчас вы можете проехать по Заволжскому району - прибордюрной грязи, которая была все лето, уже не найдёте, — прокомментировал Волков.
Сейчас из шести районов САХ убирает четыре - Кировский, Фрунзенский, Красноперекопский и Заволжский, Дзержинский и Ленинский пока числятся за «Яравтодором».
А вот ремонту дорог в Ярославле мэр поставил семь баллов из десяти.