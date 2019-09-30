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Город

«Пишем под постом»: мэра Ярославля закидали в соцсетях жалобами на холод в квартирах

Глава города рассказал, как идёт подача тепла в жилые дома

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Многие ярославцы ждут отопления с нетерпением

Многие ярославцы ждут отопления с нетерпением

Мэр Ярославля сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что с 24 сентября сотрудниками ЖКХ и управляющих компаний проделана большая работа по подключению к отоплению объектов социальной сферы и многоквартирных домов.

— На этот час подключено 99,8% жилого фонда, — уточнил глава города Владимир Волков. — Остались моменты, связанные с регулировкой внутридомовых инженерных систем. За три дня отработано более 350 жалоб.

Также чиновник рассказал, куда можно пожаловаться, если есть какие-то проблемы с отоплением.

— У кого остаются проблемы, пишем под постом или звоним в ЕДДС, — написал мэр. — Каждый звонок и сообщение будут на контроле.

И мэра в комментариях закидали жалобами и адресами домов, где нет отопления.

В единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии можно позвонить по телефону (4852) 40-40-40.

Ранее на сайте мэрии был опубликован список домов с точными сроками подключения к отоплению.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    30 сен 2019 в 12:30

    Кому-то удалось до этой ЕД дозвониться?

    Ирина
    30 сен 2019 в 12:21

    Нет отопления! Замерзаем! Городской вал, 10

    Андрей
    30 сен 2019 в 12:21

    Дома, худо-бедно, подключили.
    Правда, у многих вместо горячей воды течет ржавая жижа.
    Но ведь это ничего? Верно?
    Мы же привыкли платить за некачественные услуги в полный рост.
    А вот офисы не подключают.
    Если дома я проблему решил (опять за свой счет). Подключил водонагреватель.
    То в офисах - беда.
    Многие офисы даже в крупных офисных центрах и госучреждениях до сих пор не подключены.
    Подключить электрообогреватели тоже, бывает, проблематично. Банально, выбивает пробки.
    Отпустил работников работать домой (благо программисты)
    Владелец здания говорит, что готов включить отопление в любой момент, но не получил "разрешение из мэрии". О как.
    Очередной мэрский банкет за наш счет.
    Что на это скажет "глава города"