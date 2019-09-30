«Пишем под постом»: мэра Ярославля закидали в соцсетях жалобами на холод в квартирах

Мэр Ярославля сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что с 24 сентября сотрудниками ЖКХ и управляющих компаний проделана большая работа по подключению к отоплению объектов социальной сферы и многоквартирных домов.



— На этот час подключено 99,8% жилого фонда, — уточнил глава города Владимир Волков. — Остались моменты, связанные с регулировкой внутридомовых инженерных систем. За три дня отработано более 350 жалоб.



Также чиновник рассказал, куда можно пожаловаться, если есть какие-то проблемы с отоплением.

