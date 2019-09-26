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Когда дадут отопление: мэрия Ярославля показала горожанам график включения по домам

Власти рассказали, как идёт пуск тепла

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Многие ярославцы ждут отопления с нетерпением

Многие ярославцы ждут отопления с нетерпением

В мэрии Ярославля сообщили, как идёт подача отопления в городе. В основном сейчас подключают объекты социальной сферы.

— Отопление уже есть во всех 86 школах, во всех 36 больницах и поликлиниках, а также в 179 из 180 дошкольных образовательных учреждениях, в 50 из 51 спортивных объектах, и в 57 из 66 учреждениях культуры, — доложили в пресс-службе горадминистрации.

Также городские власти опубликовали график включения отопления в жилых домах. Со списком домов и датами включения в них отопления можно ознакомиться на сайте мэрии.

При этом чиновники не исключают, что на старте отопительного сезона в Ярославле не исключены локальные коммунальные аварии.

В Ярославле отопительный сезон начался 24 сентября. С 27 числа запускается жилой фонд. В мэрии уверяют, что тепло во все многоквартирные дома города будет подано в течение 1–2 дней. Затем в течение 10 дней пройдет регулировка системы. В те дома, управляющие компании которых подали заявки о пуске тепла ранее, тепло начало поступать с 25 сентября. На сегодня приблизительно в 20% домов пришло тепло.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Гость
    26 сен 2019 в 15:56

    Где графики остальных районов???? Вы что людей за дураков держите. Тьфу на вас

    Иван
    26 сен 2019 в 16:17

    ул. Некрасова - 01 октября. Москву что южнее уже топят. Это как?

    Гость
    26 сен 2019 в 16:07

    На фиг такой график !..Вы информацию для народа не можете толком подать:..где этот ГРАФИК ??!