Когда дадут отопление: мэрия Ярославля показала горожанам график включения по домам

В мэрии Ярославля сообщили, как идёт подача отопления в городе. В основном сейчас подключают объекты социальной сферы.
— Отопление уже есть во всех 86 школах, во всех 36 больницах и поликлиниках, а также в 179 из 180 дошкольных образовательных учреждениях, в 50 из 51 спортивных объектах, и в 57 из 66 учреждениях культуры, — доложили в пресс-службе горадминистрации.
Также городские власти опубликовали график включения отопления в жилых домах. Со списком домов и датами включения в них отопления можно ознакомиться на сайте мэрии.
При этом чиновники не исключают, что на старте отопительного сезона в Ярославле не исключены локальные коммунальные аварии.
В Ярославле отопительный сезон начался 24 сентября. С 27 числа запускается жилой фонд. В мэрии уверяют, что тепло во все многоквартирные дома города будет подано в течение 1–2 дней. Затем в течение 10 дней пройдет регулировка системы. В те дома, управляющие компании которых подали заявки о пуске тепла ранее, тепло начало поступать с 25 сентября. На сегодня приблизительно в 20% домов пришло тепло.