Когда дадут отопление: мэрия Ярославля показала горожанам график включения по домам

В мэрии Ярославля сообщили, как идёт подача отопления в городе. В основном сейчас подключают объекты социальной сферы.



— Отопление уже есть во всех 86 школах, во всех 36 больницах и поликлиниках, а также в 179 из 180 дошкольных образовательных учреждениях, в 50 из 51 спортивных объектах, и в 57 из 66 учреждениях культуры, — доложили в пресс-службе горадминистрации.



Также городские власти опубликовали график включения отопления в жилых домах. Со списком домов и датами включения в них отопления можно ознакомиться на сайте мэрии.

