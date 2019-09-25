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Закупят лекарства и построят дороги: бюджет Ярославской области увеличился до 74,5 миллиарда рублей

На что потратят эти деньги

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Увеличили за счёт экономии

Увеличили за счёт экономии

Доходы Ярославской области в этом году увеличены до 74 миллиардов 503 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Илья Баланин на заседании Ярославской областной думы.

— Доходы увеличиваются на 118,5 миллиона рублей за счет поступлений из федерального бюджета, — рассказал Илья Баланин. — Кроме того, высвобождаются средства за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур и перераспределения бюджетных ассигнований в расходной части бюджета между государственными программами и подпрограммами. Уменьшена материальная поддержка советников депутатов Госдумы и Совета Федерации на 20 миллионов рублей.

В правительстве рассказали, куда потратят эти деньги. В первую очередь 34 миллиона выделят на закупку бесплатных медикаментов. 132,5 миллиона рублей выделят на ежегодный форум «Проектория» и 400 миллионов на ремонт дорожной сети Рыбинска. На 50 миллионов реконструируют церковь в селе Хопылево.

Остальные средства отдадут ресурсоснабжающим организациям и транспортникам. Также более чем на десять миллионов планируют увеличить расходы на здравоохранение и выделят деньги на организацию выездной паллиативной помощи. Пять миллионов из федерального бюджета и два из регионального выделят на ремонт и реставрацию воинских захоронений.

Но не стоит забывать, что при всём этом Ярославская область за несколько лет задолжала почти 7 миллиардов рублей. Чтобы расплатиться, местное правительство берет кучу кредитов

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    «Дело Магнитского»
    25 сен 2019 в 14:49

    Что толку если деньги разворовывают и растрачивают чиновники. Тут сколько не дай всё одно всё украдут. Проблема России первая коррупция, ворьё у власти мешает развитию региона и в целом страны.

    Гость
    25 сен 2019 в 14:48

    Нам не нужны церкви и храмы ! Нам нужны школы детские сады , новые рабочие места и зарплаты хотя бы среднии 33 тысячи рублей.

    Гость
    25 сен 2019 в 14:37

    неплохая такая поддержка была у помощников слуг народа на 20 миллионов....а пенсионеры на 8500 должны выживать...