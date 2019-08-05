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Здоровье

Ярославской области выделили более миллиарда рублей на льготные лекарства

Для многих пациентов препараты покупают индивидуально

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За первые полгода выписана ровно половина бесплатных лекарств

За первые полгода выписана ровно половина бесплатных лекарств

Фото: правительство ЯО

На лекарства льготников из Ярославской области федеральный бюджет выделил 270 миллионов рублей. Ещё миллиард рублей выделили из регионального бюджета.

Специально для 28 детей из Ярославской области, страдающих муковисцидозом, индивидуально закупается препарат «Креон». Лекарств, которые поступили в аптеки, хватит на два месяца. Остальные поставят сразу после закупки.

— Существует порядок, и он регламентирован законом, — рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Анна Петушкова. — Если проявляются нежелательные побочные реакции на какое-то лекарство, пациент должен незамедлительно сообщать об этом своему лечащему врачу. Пациентам, у которых документально зафиксированы нежелательные реакции, медикаменты закупаются индивидуально на основании решения клинико-экспертной комиссии.

Напомним, что недавно тяжелобольному ярославцу отказались выписывать бесплатные лекарства. Позже департамент здравоохранения объяснил, почему чиновники так поступили.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ггг
5 авг 2019 в 17:19

Грядёт грандиозный роспил. Покупка по завышенным ценам и просто откровенное воровство.