Ярославской области выделили более миллиарда рублей на льготные лекарства

На лекарства льготников из Ярославской области федеральный бюджет выделил 270 миллионов рублей. Ещё миллиард рублей выделили из регионального бюджета.

Специально для 28 детей из Ярославской области, страдающих муковисцидозом, индивидуально закупается препарат «Креон». Лекарств, которые поступили в аптеки, хватит на два месяца. Остальные поставят сразу после закупки.



— Существует порядок, и он регламентирован законом, — рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Анна Петушкова. — Если проявляются нежелательные побочные реакции на какое-то лекарство, пациент должен незамедлительно сообщать об этом своему лечащему врачу. Пациентам, у которых документально зафиксированы нежелательные реакции, медикаменты закупаются индивидуально на основании решения клинико-экспертной комиссии.