Долговое рабство: Ярославль наберёт миллиардных кредитов в банках, чтобы погасить предыдущие

В Ярославле чиновники уже несколько лет не могут спасти городской бюджет от кредитного рабства

Мэрия Ярославля объявила несколько аукционов на получение коммерческих кредитов в банках. Согласно контракту, в конце 2019 и 2020 годах в городской бюджет можно брать деньги не один раз под 10,5% годовых. А отдать их придётся с процентами до конца следующего года.

Долг Ярославля, который сейчас достиг почти 7 миллиардов рублей, начал расти с момента празднования тысячелетия. С тех пор на протяжении десяти лет город брал кредиты. Взять и рассчитаться с ним, естественно, не получается. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, чиновники распродают всё подряд: муниципальные здания, рынки, троллейбусное депо. Пытались даже в целях экономии закрыть маршрут речного трамвайчика до Толги.



— Несмотря на принимающиеся меры по снижению затрат на обслуживание муниципального долга, снизить динамику долга не удалось, — констатировал летом мэр Ярославля Владимир Волков. Глава города пообещал сократить разрыв в бюджете и стал стараться это сделать. Дело дошло уже до того, что мэрия переставила контейнерные площадки во дворы, чтобы скинуть их обслуживание с себя на управляющие компании, а расходы на содержание детских площадок спихнула на жителей домов. Но долг всё не уменьшается. Мы поговорили о городских деньгах и о том, как сильно мы залезаем в долги, с заместителем мэра — директором департамента финансов Ярославля Андреем Данцем. — Привлечение кредитов в 2019 году осуществляется только в целях перекредитования и не является источником для расходов, — сразу уточнил Данц. Губернатор денег не дал

— Сколько реально денег город планирует взять в коммерческих банках в конце 2019 и 2020 годах?

— Есть программа, утверждённая муниципалитетом города. В соответствии с ней общий объём привлечения коммерческих кредитов составит 7 миллиардов 513 миллионов 100 тысяч рублей, а в 2020-м — 6 миллиардов 913 миллионов 100 тысяч рублей.



— Почему мэрия берёт коммерческий кредит в банках, а не рассматривает вариант обратиться за помощью к губернатору за бюджетным беспроцентным кредитом?

— Мэрия неоднократно обращалась к губернатору и в правительство Ярославской области о выделении бюджетных кредитов, в том числе и на замещение коммерческих займов. Но положительного решения о выделении денег городу на эти цели не было. Но я отмечу, что региональным законодательством не предусмотрено предоставление бюджетных беспроцентных кредитов.

На что уходят бюджетные деньги

— Какой реальный дефицит бюджета города в 2019 году?

— Бюджет города утверждён муниципалитетом с дефицитом в 24 миллиона 900 тысяч рублей.

— Какие основные статьи расходов денег из городской казны были в этом году?

— За восемь месяцев этого года из городского бюджета было потрачено 12 миллиардов 903 миллиона 100 тысяч рублей: 6 миллиардов 81 миллион рублей (47%) ушло на зарплату и начисления на неё работникам муниципальных учреждений и органов городского самоуправления; 2 миллиарда 390 миллионов (19%) было израсходовано на социальную поддержку жителей города; 1 миллиард 548 миллионов рублей (12%) взяли за коммунальные услуги и содержание муниципального имущества из бюджета; 579 миллионов рублей (4%) составили субсидии транспортным предприятиям, предприятиям коммунальной сферы и немуниципальным учреждениям образования 249 миллионов (2%) — это были деньги на инвестиции.

Серьёзная нехватка денег — Достаточно ли собственных доходов у города для исполнения взятых на себя полномочий?

— Поступающие в городской бюджет деньги обеспечивают потребность в расходах. Объём необеспеченной потребности для решения всех необходимых вопросов жизнеобеспечения города является значительным.

— Каким образом вы намерены решать этот бюджетный кризис в следующем году, когда будет достигнут предельный уровень муниципального долга?

— Размер долга на 1 января 2019 года составляет 92% от планового объёма доходов, что не противоречит требованиям бюджетного законодательства.

