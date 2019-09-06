Рыбинский гидроузел ждёт масштабная реконструкция. Со второго раза Главгосэкспертиза утвердила проект обновления.

Гидроузел в Рыбинске поддерживает уровень воды в водохранилище, а также пропускает суда через шлюз, где спуск и подъём воды происходит на 18,4 метра.

— В настоящее время проводится масштабная реконструкция Рыбинского гидроузла, техническое состояние которого оценивается как ограниченно работоспособное, — уточняется на сайте Главгосэкспертизы. — Будут обновлены механическое оборудование и затворы, установлены предохранительные устройства на нижние двустворчатые ворота и выведена из эксплуатации система перепуска шлюза Рыбинского гидроузла.

