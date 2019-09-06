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«Ограниченно работоспособный»: на Рыбинском гидроузле начнут масштабную реконструкцию

Главгосэкспертиза утвердила проект, рассказав, что нужно исправить, чтобы море не прорвало

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Рыбинская ГЭС считается одной из крупнейших в Европе 

Фото: Ольга Прохорова

Рыбинский гидроузел ждёт масштабная реконструкция. Со второго раза Главгосэкспертиза утвердила проект обновления. 

Гидроузел в Рыбинске поддерживает уровень воды в водохранилище, а также пропускает суда через шлюз, где спуск и подъём воды происходит на 18,4 метра. 

— В настоящее время проводится масштабная реконструкция Рыбинского гидроузла, техническое состояние которого оценивается как ограниченно работоспособное, — уточняется на сайте Главгосэкспертизы. — Будут обновлены механическое оборудование и затворы, установлены предохранительные устройства на нижние двустворчатые ворота и выведена из эксплуатации система перепуска шлюза Рыбинского гидроузла. 

Многое из обновления связано с установкой защитных механизмов. 

Недавно в Ярославле вышла карта, где эксперты показали, что случится с городом, если море прорвётся сквозь дамбу и шлюзы. По их расчётам, на 1,5 метра уйдут под воду три района Ярославля.

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