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Михаил Контуев

редактор спецпроектов
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Михаил Контуев

редактор спецпроектов

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Поучитесь у этих развалюх: колонка Михаил Контуева о том, почему старые остановки выигрывают у новых

Журналист 76.RU протестировал не тронутую ни одним ярославским мэром будку для ожидания транспорта

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Автор считает, что эта остановка более функциональная, чем те, которые ставят в Ярославле сейчас

Фото: Михаил Контуев

Редактор спецпроектов 76.RU Михаил Контуев насмотрелся на бесконечные всё новые и новые проекты остановок и задумался — почему их всё время переделывают и что надо сделать, чтобы на чём-то уже остановились. Михаил решил поделиться своими наблюдениями в колонке.

В этой остановке грязно и пыльно, но она по-настоящему спасает от ветра, дождя и снега

В этой остановке грязно и пыльно, но она по-настоящему спасает от ветра, дождя и снега

Посчастливилось сегодня в Брагино ждать утром автобус на не тронутой ни одним ярославским мэром остановке. И она имеет ряд преимуществ перед теми будками, которые сдизайнировали слепцовско-волковские архитекторы.

Раньше в автобусах эту остановку объявляли «Магазин "Север"», теперь —&nbsp;«Павловская роща»

Раньше в автобусах эту остановку объявляли «Магазин "Север"», теперь — «Павловская роща»

Дизайн — это не только вопрос красоты, но и функциональности. Такая остановка по-настоящему защитит в непогоду от ветра, снега и дождя. Плюс у неё непрозрачная крыша, а значит, в жару здесь не будет как у бабушки в теплице. Внутри этой остановки хоть и есть третья стенка, но она с решёткой, поэтому из неё видно приближающийся транспорт. Эту остановку не разобьёт с ноги рядовой гопник. Внутри есть деревянная (а не три металлические трубки) скамейка, сидя на которой зимой ты ничего себе не отморозишь. Нужно только её мыть время от времени, но это нужно делать и с «инновационными» комплексами или через пару лет в них тоже будет грязно, ведь нормально убирать улицы ДГХ не умеет. Ну а объявления и рисунки районных художников, в отличие от стеклянных будок, легко убрать с помощью нескольких банок краски.

Вокруг остановки всё грязное и разбитое, поэтому она не очень выделяется среди местных «красот»

Вокруг остановки всё грязное и разбитое, поэтому она не очень выделяется среди местных «красот»

Есть, конечно, и минусы у такой остановки перед теми, которые архитекторы «придумали» в 2018 и 2019 годах. Она уже старенькая и покоцанная (хотя любая с годами станет такой). Ну и, пожалуй, она закрытая, поэтому манит местных агалов — выпить или справить нужду.

Вход в остановку, видимо, перекрывали сигнальной лентой, но местные порвали её и продолжают пользоваться будкой

Вход в остановку, видимо, перекрывали сигнальной лентой, но местные порвали её и продолжают пользоваться будкой

Это прошлый век, скажете? Нынешние намного красивее? Соглашусь. Но вот я сидел в этой остановке, прячась от ветра, и было просто тепло. В этой старой обшарпанной остановке я просто не замерз — и уже этого достаточно. Эти прозрачные лёгкие новые остановки, которые собираются расставить по городу, — да уже на картинке видно, что, стоя на такой, околеешь. Красивый вид — это, безусловно, хорошо, но можно что-то функциональное? И тут маленький секрет есть: чтобы понять, что нужно пассажиру от остановки, тем, кто её проектирует, просто стоит несколько раз в ней постоять в разную погоду.

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      76 попугаев
      29 авг 2019 в 10:27

      Михаил, старая остановка имеет для властей один существенный недостаток: она очень металлоёмкая и следовательно дорогая. Вопрос на этом можно закрывать.

      гость
      29 авг 2019 в 10:20

      Спасибо, Михаил!