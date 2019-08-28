«Просто положите деньги в банку»: в Ярославле открыли магазин без продавца

В Ярославле прошёл необычный социальный эксперимент. На верхнем ярусе набережной в районе Стрелки открыли импровизированный магазин без продавца. К чугунному забору прикрепили пластмассовый ящик, в который поставили прохладительные напитки. А к ящику приделали банку, в которую нужно было класть деньги за товар, — 50 рублей за баночку или бутылочку газировки.

«Это магазин без продавца. Если вы захотите попить, можете купить любой напиток за 50 рублей. Просто положите деньги в банку и возьмите свой напиток. Сдачу также можете взять в баночке. Надеемся на вашу честность», — гласило объявление на коробке.



— Очень много людей обращали внимание, — рассказали «директора» магазина без продавца. — Спустя 5 минут подошли двое мамочек с двумя детьми лет 14, взяли баночку и не положили деньги. Останавливать не стали, так как мы не искали в этом выгоду. Потом мы решили прогуляться, чтобы не привлекать внимание. Думали, что когда вернёмся, не будет пары банок газировки или денег. Но оказалось всё намного плачевнее. Коробка лежала на асфальте, воды не было, денег тоже. Люди, будьте честнее.

В сообществе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте» завязалась дискуссия по поводу проведённого социального эксперимента.

— Идея крутая, жаль, слишком свежа для нашего контингента, — считает Денис Константиниди.

Нашлись и те, кто не оценил идею создания такого магазина, и даже те, кто отнесся к такому эксперименту скептически.

— Как можно делать выводы, если вы ушли прогуляться, чтоб не привлекать внимание. Есть вероятность, что это мог быть бомж, бродяга или алкаш, которых у нас, к сожалению, очень много, — написал Роман Моисеев.

