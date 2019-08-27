10 из 10 по шкале элегантности: в Ярославле появилась остановка, минимализм которой шокирует

Так какой же образец должен появиться на улицах Ярославля?
Фото: мэрия Ярославля, Сергей Богачёв / Vk.com
Выразительность этого остановочного комплекса трудно не заметить. И ярославцы заметили — на улице Гагарина появилась странная конструкция на месте, где должна быть остановка.
— Пост возмущённого негодования. Напомним, ранее ярославские власти заявляли о том, что остановки будут простыми, элегантными и антивандальными. С первым и третьим пунктом мэрия, пожалуй, справилась. Минимализма в новой остановке хоть отбавляй, да и вандалам развернуться точно негде. А вот с элегантностью можно поспорить, — пишет Сергей Богачёв. — Остановка на улице Гагарина — апофеоз элегантности, эталон простоты и образец антивандазима!
Интересно, что в мэрии Ярославля недавно представили проект новых остановок: каждый новый мэр города зачем-то стремится изменить их облик. Проект ещё в обсуждении, и как появилась эта конструкция на улице Гагарина — загадка.
— Данный остановочный комплекс был установлен в рамках старой концепции облика города. В настоящее время решается вопрос о замене остановочных комплексов в соответствии с принятой в этом году концепцией облика города, — ответили в агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля.