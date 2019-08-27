10 из 10 по шкале элегантности: в Ярославле появилась остановка, минимализм которой шокирует

Выразительность этого остановочного комплекса трудно не заметить. И ярославцы заметили — на улице Гагарина появилась странная конструкция на месте, где должна быть остановка.

— Пост возмущённого негодования. Напомним, ранее ярославские власти заявляли о том, что остановки будут простыми, элегантными и антивандальными. С первым и третьим пунктом мэрия, пожалуй, справилась. Минимализма в новой остановке хоть отбавляй, да и вандалам развернуться точно негде. А вот с элегантностью можно поспорить, — пишет Сергей Богачёв. — Остановка на улице Гагарина — апофеоз элегантности, эталон простоты и образец антивандазима!