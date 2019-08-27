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Город

10 из 10 по шкале элегантности: в Ярославле появилась остановка, минимализм которой шокирует

Ответ мэрии о её появлении ситуацию не сильно объясняет

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Так какой же образец должен появиться на улицах Ярославля? 

Фото: мэрия Ярославля, Сергей Богачёв / Vk.com 

Выразительность этого остановочного комплекса трудно не заметить. И ярославцы заметили — на улице Гагарина появилась странная конструкция на месте, где должна быть остановка. 

— Пост возмущённого негодования. Напомним, ранее ярославские власти заявляли о том, что остановки будут простыми, элегантными и антивандальными. С первым и третьим пунктом мэрия, пожалуй, справилась. Минимализма в новой остановке хоть отбавляй, да и вандалам развернуться точно негде. А вот с элегантностью можно поспорить, — пишет Сергей Богачёв. — Остановка на улице Гагарина — апофеоз элегантности, эталон простоты и образец антивандазима! 

Героиня публикации

Героиня публикации

Интересно, что в мэрии Ярославля недавно представили проект новых остановок: каждый новый мэр города зачем-то стремится изменить их облик. Проект ещё в обсуждении, и как появилась эта конструкция на улице Гагарина — загадка.

— Данный остановочный комплекс был установлен в рамках старой концепции облика города. В настоящее время решается вопрос о замене остановочных комплексов в соответствии с принятой в этом году концепцией облика города, — ответили в агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    27 авг 2019 в 17:29

    Ха-ха-ха! Напоминает историю о ненецком унитазе.

    Ярославец
    27 авг 2019 в 17:49

    У кого то с дачи парник сперли? И на самом деле местная власть деградирует с каждым днем. Все хуже, хуже и хуже становится в нашем городе.

    Гость
    27 авг 2019 в 17:46

    Установка есть а урны для мусора нет! Не мешает установить освещение и видеонаблюдение за остановками. Вандалов полным полно да и тех кто расклеивает объявления хватает. Их нужно ловить и наказывать.