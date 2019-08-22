В Ярославле девочка по локоть застряла в батарее: видео спасения

Как рассказала девочка, её рука случайно соскользнула и попала в батарею
Фото: скриншот из видео «ЦГЗ»
Сегодня сотрудникам Центра гражданской защиты пришлось спасать маленькую девочку. Рука ребёнка по локоть застряла между секциями батареи.
— Руку извлекали около пяти минут без применения специальных спасательных средств. Оказывается, есть хитрость: руку надо вытаскивать под определенным углом, тогда её можно легко извлечь, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова.
Без помощи спасателей не справился бы и этот мальчик, которому напрочь прищемило ногу на детской площадке в Ярославле. Смотрите видео спасения.