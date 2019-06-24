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Происшествия

В Ярославле ребёнку прищемило ногу на детской площадке: видео спасения

В Центре гражданской защиты рассказали, в какие опасные ситуации чаще всего попадают дети

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Видимых повреждений у мальчика не нашли

Фото: скриншот из видео

Спасателям из Центра гражданской защиты в очередной раз пришлось спасать ребёнка. Мальчик застрял на детской площадке на улице Терешковой. Его ногу защемило между брёвнами подвесного мостика. Пока ждали спасателей, у детского городка собрались взрослые и дети. Потребовалось некоторое время, чтобы освободить ребёнка из «плена». На кадрах видно, как спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента и обычной деревяшки раздвинули брёвна и вытащили маленькую ножку мальчика.

— Летом всегда увеличивается количество выездов для оказания помощи детям и подросткам. Виды ситуаций, в которые попадают дети, отличаются в зависимости от возраста. Малыши лет до восьми, как правило, застревают различными частями тела где угодно — и головой в перилах, и рукой в элементах детской площадки. У подростков другие увлечения — заброшенные стройки, расселенные дома. Они проваливаются через гнилые деревянные перекрытия, падают в шахты лифтов. Подростков можно часто встретить у воды, где они купаются небольшими компаниями. Перелезая через забор, часто получают травмы острыми металлическими пиками, напарываясь на них, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова.

Ирина советует родителям постоянно мониторить, где находится ребенок, а также проводить с ним профилактические беседы. Советуем вам прочитать о пяти летних опасностях, которые подстерегают детей.

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