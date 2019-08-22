22 августа четверг
СЕЙЧАС +24°С
usd 66.26
eur 73.50

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 66.26
eur 73.50

Все новости

Все новости
Город
Инструкция

Получила в три раза больше: ярославна отсудила у магазина деньги за облезшую шубу

Лайфхак: как вернуть некачественный товар и остаться в плюсе

Поделиться

736
2 Обсудить

Радость от покупки быстро прошла

Фото: Елена Вахрушева

26-летняя ярославна Нина Смирнова на собственном примере доказала, как можно вернуть почти втрое больше денег за некачественный товар. В конце ноября 2017 года девушка купила в интернет-магазине «ANSE» шубу из искусственного меха (девушка против убийства животных). Как можно сомневаться в качестве, когда у магазина свыше двух тысяч отзывов довольных клиенток, подумала Нина. И нажала на кнопку «Оплатить». Да и магазин существует уже давно, с 2011 года. Отшивают шубы в Санкт-Петербурге и через интернет, а также через шесть обычных магазинов продают по всей стране. Шуба из экомеха обошлась ярославне в 18 400 рублей.

— Так как зима была тёплая, я надела шубу лишь в начале января. Во-первых, она очень сильно продувалась, хотя по отзывам и по информации, которая указана на их официальном сайте, такого не должно было быть. Во-вторых, когда я её сняла, заметила, что она сильно облезает.

На сайте магазина написано, что их шубы выдерживают лютые морозы

На сайте магазина написано, что их шубы выдерживают лютые морозы

Расстроенная девушка написала менеджеру магазина. Там ответили, что срок возврата прошёл, и посоветовали Нине обратиться напрямую к начальству. Девушка так и поступила, а в ответ на досудебную претензию получила письмо с требованием перестать писать негативные отзывы, потому что это порочит их деловую репутацию, и с угрозой подать иск в 1 миллион.

— Я испугалась. Мне ответили, что у них полторы тысячи хороших отзывов и только у меня у одной возникли такие проблемы, — говорит Нина. — Позже в интернете я наткнулась на жалобы других людей, что их негативные отзывы удалили.

Недолго думая, Нина написала юристу, чтобы он помог составить претензионное письмо. Ярославна оплатила экспертизу в торгово-промышленной палате. Результат показал — мех плохо держится, а значит, товар некачественный. С этим девушка пошла в суд и выиграла его.

Мех слезал с шубы, как шерсть с кошки

Мех слезал с шубы, как шерсть с кошки

— 4 июня прошлого года состоялся суд, на который они не явились. По решению суда мне полагалось: возврат денег за шубу, за неустойку — 14 720 рублей, почтовые расходы, деньги за услуги эксперта — 5400 рублей и компенсация — 4000 рублей. Также им выписали штраф — 10 с лишним тысяч рублей.

Решение вступило в силу, производители шуб не стали его обжаловать. Казалось бы, на этом историю можно завершить. Но в феврале производители захотели восстановить срок для подачи апелляции, сославшись, что письма на юридический адрес не получали.

Суд остался на стороне ярославны. В общей сумме она выиграла 53 000 рублей, что втрое больше стоимости самой шубы. Сейчас девушка собирается вернуть деньги ещё и за судебные издержки.

— Я сомневалась, подавать в суд или нет, потому что стоимость услуг адвоката и эксперта очень высокая. Если бы не поддержка близких, друзей и хорошего адвоката я бы просто расстроилась из-за неудачной покупки и всё. Нужно бороться за свои права. Это как преодоление сложности. После такого я стала другим человеком, не такой беззащитной, как была раньше. Очень страшно начинать, потому что не знаешь, чем всё кончится. Большая часть успеха – своевременная и качественная помощь опытного адвоката. Несмотря на то, что я потратила столько нервов, я не пожалела, что подала в суд. 

Всего этого могло бы не случиться, если бы магазин пошёл на уступки своей клиентке: вернул деньги или поменял шубу на другую. Но из-за упрямства и неуважения к покупателю производитель шуб потерял больше. 

Если вы попали в подобную ситуацию и вам нужна помощь, напишите Нине Смирновой. Она вам подскажет.

Даже самый дружелюбный продавец видит в покупателе прежде всего выгоду. Может ли вас сбить с толку доброжелательность торговцев и знаете ли вы, чего вправе требовать от любой сделки? Пройдите тест и узнайте, может ли вас обмануть продавец

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

шубасуд

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 авг 2019 в 12:07

    Ой какая нелепая история "зеленой".

    Гость
    22 авг 2019 в 12:31

    Получила в три раза больше? Это совсем не так. Она вернула деньги за шубу плюс совсем небольшую компенсацию за моральные потери , а проигравшая сторона оплатила все издержки плюс штраф в пользу государства.