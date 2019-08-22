Получила в три раза больше: ярославна отсудила у магазина деньги за облезшую шубу

26-летняя ярославна Нина Смирнова на собственном примере доказала, как можно вернуть почти втрое больше денег за некачественный товар. В конце ноября 2017 года девушка купила в интернет-магазине «ANSE» шубу из искусственного меха (девушка против убийства животных). Как можно сомневаться в качестве, когда у магазина свыше двух тысяч отзывов довольных клиенток, подумала Нина. И нажала на кнопку «Оплатить». Да и магазин существует уже давно, с 2011 года. Отшивают шубы в Санкт-Петербурге и через интернет, а также через шесть обычных магазинов продают по всей стране. Шуба из экомеха обошлась ярославне в 18 400 рублей.

— Так как зима была тёплая, я надела шубу лишь в начале января. Во-первых, она очень сильно продувалась, хотя по отзывам и по информации, которая указана на их официальном сайте, такого не должно было быть. Во-вторых, когда я её сняла, заметила, что она сильно облезает.

На сайте магазина написано, что их шубы выдерживают лютые морозы Фото: скриншот с сайта интернет-магазина

Расстроенная девушка написала менеджеру магазина. Там ответили, что срок возврата прошёл, и посоветовали Нине обратиться напрямую к начальству. Девушка так и поступила, а в ответ на досудебную претензию получила письмо с требованием перестать писать негативные отзывы, потому что это порочит их деловую репутацию, и с угрозой подать иск в 1 миллион.

— Я испугалась. Мне ответили, что у них полторы тысячи хороших отзывов и только у меня у одной возникли такие проблемы, — говорит Нина. — Позже в интернете я наткнулась на жалобы других людей, что их негативные отзывы удалили.

Недолго думая, Нина написала юристу, чтобы он помог составить претензионное письмо. Ярославна оплатила экспертизу в торгово-промышленной палате. Результат показал — мех плохо держится, а значит, товар некачественный. С этим девушка пошла в суд и выиграла его.



Мех слезал с шубы, как шерсть с кошки Фото: Елена Вахрушева

— 4 июня прошлого года состоялся суд, на который они не явились. По решению суда мне полагалось: возврат денег за шубу, за неустойку — 14 720 рублей, почтовые расходы, деньги за услуги эксперта — 5400 рублей и компенсация — 4000 рублей. Также им выписали штраф — 10 с лишним тысяч рублей.

Решение вступило в силу, производители шуб не стали его обжаловать. Казалось бы, на этом историю можно завершить. Но в феврале производители захотели восстановить срок для подачи апелляции, сославшись, что письма на юридический адрес не получали.

Суд остался на стороне ярославны. В общей сумме она выиграла 53 000 рублей, что втрое больше стоимости самой шубы. Сейчас девушка собирается вернуть деньги ещё и за судебные издержки.

— Я сомневалась, подавать в суд или нет, потому что стоимость услуг адвоката и эксперта очень высокая. Если бы не поддержка близких, друзей и хорошего адвоката я бы просто расстроилась из-за неудачной покупки и всё. Нужно бороться за свои права. Это как преодоление сложности. После такого я стала другим человеком, не такой беззащитной, как была раньше. Очень страшно начинать, потому что не знаешь, чем всё кончится. Большая часть успеха – своевременная и качественная помощь опытного адвоката. Несмотря на то, что я потратила столько нервов, я не пожалела, что подала в суд.

