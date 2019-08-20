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Рыбинск против часовни в роще
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«Виновные будут наказаны»: мэр Рыбинска проведёт расследование по берёзовой роще

Фамилия местного чиновника указана в списке льготников на получение там земли

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На месте часовни появятся дома для многодетных семей

Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Споры вокруг строительства в березовой роще Рыбинска не утихают. Всё началось с того, что в любимой жителями микрорайона Веретье роще местная церковь хотела построить часовню. Рыбинцы переживали, что строители срубят много деревьев, и устроили настоящий бунт. Стройку отменили, но вслед за этим в кадастровой карте депутаты заметили три участка под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Как раз на том месте, где планировали поставить часовню.

Наши коллеги из «Рыбинск.online» копнули чуть-чуть глубже и выяснили, что один из земельных участков, возможно, выделили сотруднику юридического отдела департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска. Мэр города поручил провести служебное расследование.

— В течение двух недель поставил задачу проанализировать ситуацию на предмет законности предоставления конкретного участка конкретному человеку. Считаю, что сотрудники администрации должны придерживаться кодекса служебной этики муниципальных служащих. Если факт подтвердится, то виновные будут наказаны, — сообщил глава Рыбинска Денис Добряков.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    20 авг 2019 в 12:06

    Высечет сам себя как унтер-офицерская вдова. Классики все уже придумали до нас.

    Коровьев
    20 авг 2019 в 08:08

    Сами себя проверят и сами себе доложат, что нарушения законодательства не выявлено?
    Ничего, заявления в прокуратуру и депутатский запрос уже написаны

    Гость
    20 авг 2019 в 07:57

    Теперь придётся самый большой участок отдать меру-парашютисту