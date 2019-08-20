«Виновные будут наказаны»: мэр Рыбинска проведёт расследование по берёзовой роще

Споры вокруг строительства в березовой роще Рыбинска не утихают. Всё началось с того, что в любимой жителями микрорайона Веретье роще местная церковь хотела построить часовню. Рыбинцы переживали, что строители срубят много деревьев, и устроили настоящий бунт. Стройку отменили, но вслед за этим в кадастровой карте депутаты заметили три участка под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Как раз на том месте, где планировали поставить часовню.



Наши коллеги из «Рыбинск.online» копнули чуть-чуть глубже и выяснили, что один из земельных участков, возможно, выделили сотруднику юридического отдела департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска. Мэр города поручил провести служебное расследование.

