Жители Рыбинска: в роще, где мэр остановил строительство часовни, выкопали котлован для фундамента

Официального заявления от администрации Рыбинска по поводу строительства в роще пока не было
Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
Видимо, конфликт вокруг строительства часовни в березовой роще на улице Расторгуева в Рыбинске не закончился. В кадастровой карте микрорайона Веретье роща уже поделена на четыре участка под строительство: три для частных домов, а один — под религиозный объект. Об этом сообщил депутат Олег Леонтьев.
На этой неделе жители микрорайона Веретье, которые активно борются за сохранение берёзовой рощи, встретились с депутатами. Жители рассказали, что в роще началась подготовка к строительству: выкопан котлован для фундамента, а территория огорожена сигнальной лентой. Хотя ранее глава города Денис Добряков официально остановил строительство часовни в роще, а повторные публичные слушания в микрорайоне Веретье должны были пройти не раньше осени.
— Уже известно, что часовни на территории в 1,8 тысячи квадратных метров не будет, тем не менее участок с кадастра не снят. Его могут использовать для других целей, — сообщает Олег Леонтьев на своей странице в Facebook. — Администрация города делает вид, что не знает об этом. Когда спорили о сохранении берёз, глава умолчал, что зелёной территории всё равно не будет. Непонятно, почему до сих пор нет официальных комментариев по этому вопросу.
На встрече жители вместе с депутатами написали письмо главе города с требованием отменить решение о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство, а территории присвоить статус зелёной зоны.
— Также направим заявления в правоохранительные органы. Копии обращений — в правительство области и губернатору, — добавил Олег Леонтьев.
Против строительства часовни в березовой роще жители Рыбинска устроили настоящий бунт. Собирали подписи, даже грозили устроить «второй Екатеринбург». Жители возмущались, что их мнения при принятии решения не спросили, и волновались, что из-за строительства вырубят деревья.
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