Жители Рыбинска: в роще, где мэр остановил строительство часовни, выкопали котлован для фундамента

Официального заявления от администрации Рыбинска по поводу строительства в роще пока не было

Видимо, конфликт вокруг строительства часовни в березовой роще на улице Расторгуева в Рыбинске не закончился. В кадастровой карте микрорайона Веретье роща уже поделена на четыре участка под строительство: три для частных домов, а один — под религиозный объект. Об этом сообщил депутат Олег Леонтьев.

На этой неделе жители микрорайона Веретье, которые активно борются за сохранение берёзовой рощи, встретились с депутатами. Жители рассказали, что в роще началась подготовка к строительству: выкопан котлован для фундамента, а территория огорожена сигнальной лентой. Хотя ранее глава города Денис Добряков официально остановил строительство часовни в роще, а повторные публичные слушания в микрорайоне Веретье должны были пройти не раньше осени.

— Уже известно, что часовни на территории в 1,8 тысячи квадратных метров не будет, тем не менее участок с кадастра не снят. Его могут использовать для других целей, — сообщает Олег Леонтьев на своей странице в Facebook. — Администрация города делает вид, что не знает об этом. Когда спорили о сохранении берёз, глава умолчал, что зелёной территории всё равно не будет. Непонятно, почему до сих пор нет официальных комментариев по этому вопросу.



Люди переживают, что на месте рощи появятся частные дома Фото: Олег Леонтьев / Facebook.com

На встрече жители вместе с депутатами написали письмо главе города с требованием отменить решение о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство, а территории присвоить статус зелёной зоны.

— Также направим заявления в правоохранительные органы. Копии обращений — в правительство области и губернатору, — добавил Олег Леонтьев.

Против строительства часовни в березовой роще жители Рыбинска устроили настоящий бунт. Собирали подписи, даже грозили устроить «второй Екатеринбург» . Жители возмущались, что их мнения при принятии решения не спросили , и волновались, что из-за строительства вырубят деревья.