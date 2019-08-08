Когда снесли, уже можно всё: что построят на месте разрушенной школы Терешковой

На месте снесённого исторического здания — бывшей начальной школы фабрики «Красный перекоп», где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, началась стройка. Владелец земли не просто избавился от исторического здания, но и получил разрешение возвести здесь «объект бытового обслуживания» — так обозначается в документах будущая постройка.

Речь идёт об участке земли по адресу Маланова, 5. Судя по схеме, это может быть автомойка. Однако под это понятие попадает широкий спектр сферы услуг: от химчистки до станции технического обслуживания автомобилей и салона красоты. Здесь могут также располагаться ателье, сервисные центры, ювелирные мастерские, реставрационные центры, организации по ремонту жилья, сбору мебели, бани, тату-салоны, ритуальные услуги и другие организации.