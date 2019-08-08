Когда снесли, уже можно всё: что построят на месте разрушенной школы Терешковой

Стройка уже началась
Фото: Алексаандра Савельева
На месте снесённого исторического здания — бывшей начальной школы фабрики «Красный перекоп», где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, началась стройка. Владелец земли не просто избавился от исторического здания, но и получил разрешение возвести здесь «объект бытового обслуживания» — так обозначается в документах будущая постройка.
Речь идёт об участке земли по адресу Маланова, 5. Судя по схеме, это может быть автомойка. Однако под это понятие попадает широкий спектр сферы услуг: от химчистки до станции технического обслуживания автомобилей и салона красоты. Здесь могут также располагаться ателье, сервисные центры, ювелирные мастерские, реставрационные центры, организации по ремонту жилья, сбору мебели, бани, тату-салоны, ритуальные услуги и другие организации.
— Разрешение на строительство объекта бытового обслуживания с инженерными коммуникациями выдано департаментом строительства 01.07.2019 на основании заявления застройщика при наличии всех необходимых документов. Согласно представленным документам нежилое здание, располагавшееся на земельном участке по указанному адресу, на дату выдачи разрешения на строительство уже не существовало и также до даты выдачи разрешения на строительство было снято с кадастрового учета. В связи с чем вопрос о демонтаже данного здания при выдаче разрешения на строительство не рассматривался, основания для отказа в выдаче разрешения отсутствовали, — так обосновали в департаменте строительства при правительстве Ярославской области, почему разрешили стройку на этом месте. — Полномочиями по приему уведомлений о сносе объектов капитального строительства органы исполнительной власти Ярославской области не наделены, такими полномочиями обладают органы местного самоуправления (департамент градостроительства мэрии города Ярославля).
Между тем другой департамент — охраны объектов культурного наследия — отправил заявление в прокуратуру, чтобы возбудить дело за незаконное уничтожение исторического дома в Ярославле.