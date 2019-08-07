Горела дважды, потом снесли: на месте школы Терешковой началась стройка

На месте исторического здания уже началась стройка
Фото: Александра Савельева
В Ярославле на месте уничтоженного исторического здания на улице Маланова, 5 началась стройка. Ещё зимой здесь стояло здание бывшей начальной школы комбината «Красный Перекоп», в которой когда-то училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
В новогодние каникулы здание бывшей школы пережило два пожара, основной версией возникновения которых, по мнению градозащитников, были поджоги. Затем собственник земли просто снёс не сгоревшие остатки здания. А уже этим летом он получил разрешение на строительство на этом месте.
— Собственнику участка Шувалову Д. В., который в январе 2019 года снёс незаконно ценное историческое здание по ул Маланова, 5 (школу, в которой училась В. В. Терешкова), 1.07.2019 было выдано разрешение на строительство... Никакой ответственности за противоправные действия и нанесению ущерба историческому и культурному наследию господин Шувалов не понес. Уничтожена часть ансамбля поселка Красный Текстильщик. Полиция Красноперекопского района отказала в возбуждении уголовного дела, — рассказала член Союза архитекторов Ольга Мазанова.
Разрешение на строительство выдал департамент при правительстве Ярославской области, куда мы отправили запрос.
Ещё ранее директор областного департамента охраны объектов культурного наследия сообщил, что они направили заявление в прокуратуру с требованием возбудить дело на собственника, который уничтожил историческое здание. Градозащитники пытались внести утраченное здание в список объектов культурного наследия, но в этом отказали по причине физического отсутствия школы.