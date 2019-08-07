Горела дважды, потом снесли: на месте школы Терешковой началась стройка

В Ярославле на месте уничтоженного исторического здания на улице Маланова, 5 началась стройка. Ещё зимой здесь стояло здание бывшей начальной школы комбината «Красный Перекоп», в которой когда-то училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В новогодние каникулы здание бывшей школы пережило два пожара, основной версией возникновения которых, по мнению градозащитников, были поджоги. Затем собственник земли просто снёс не сгоревшие остатки здания. А уже этим летом он получил разрешение на строительство на этом месте.