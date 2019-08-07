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Горела дважды, потом снесли: на месте школы Терешковой началась стройка

Как грубо избавились от исторического здания в Ярославле

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На месте исторического здания уже началась стройка 

Фото: Александра Савельева 

В Ярославле на месте уничтоженного исторического здания на улице Маланова, 5 началась стройка. Ещё зимой здесь стояло здание бывшей начальной школы комбината «Красный Перекоп», в которой когда-то училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 

В новогодние каникулы здание бывшей школы пережило два пожара, основной версией возникновения которых, по мнению градозащитников, были поджоги. Затем собственник земли просто снёс не сгоревшие остатки здания. А уже этим летом он получил разрешение на строительство на этом месте. 

Стройку разрешил департамент правительства Ярославской области

Стройку разрешил департамент правительства Ярославской области

— Собственнику участка Шувалову Д. В., который в январе 2019 года снёс незаконно ценное историческое здание по ул Маланова, 5 (школу, в которой училась В. В. Терешкова), 1.07.2019 было выдано разрешение на строительство... Никакой ответственности за противоправные действия и нанесению ущерба историческому и культурному наследию господин Шувалов не понес. Уничтожена часть ансамбля поселка Красный Текстильщик. Полиция Красноперекопского района отказала в возбуждении уголовного дела, — рассказала член Союза архитекторов Ольга Мазанова. 

Разрешение на строительство выдал департамент при правительстве Ярославской области, куда мы отправили запрос. 

Так выглядело здание до пожаров&nbsp;

Так выглядело здание до пожаров 

Ещё ранее директор областного департамента охраны объектов культурного наследия сообщил, что они направили заявление в прокуратуру с требованием возбудить дело на собственника, который уничтожил историческое здание. Градозащитники пытались внести утраченное здание в список объектов культурного наследия, но в этом отказали по причине физического отсутствия школы. 

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