«Смотреть было страшно»: в Ярославле хозяева бросили голодного пса, привязав на цепь к остановке

— Когда я подошла к ней поближе, она вся вжалась и спряталась под лавку на остановке. Смотреть было страшно: до чего пёс был истощён. Я была в растерянности, что же делать, — рассказывает Светлана.

— Немыслимая жестокость! — именно так отзываются об этом случае ярославские зоозащитники. В понедельник утром на остановке у Областной детской клинической больницы нашли привязанного на цепь пса. Истощенное замученное животное просидело так всю ночь, пока его не забрала ярославна, прогуливающаяся там вместе со своей собакой.

— Надо забирать! — решила женщина и связалась с зоозащитниками. Спустя пару часов собачку забрали и отправили на осмотр в ветеринарную клинику.



— Вчера сдали анализы — биохимию и общий. Анализы в норме. Сильное истощение. Сейчас он на передержке в тепле. Будем отъедаться, — написала Елена Хватова в зоозащитной группе «Твори добро».



Волонтёры прозвали пса Фортом. Теперь малышу необходима семья, которая точно его не бросит.



Форт очень дружелюбный, ходит на поводке и знает команды. Но он очень пугливый. Видимо, животное били прежние хозяева.



Если вы хотите помочь Форту, перейдите по этой ссылке. Она ведёт в зоозащитную группу «Твори добро». Там же вы найдёте фотографии других животных, которым также нужна помощь.



Не повезло и этому бедолаге: пёс двое суток просидел, привязанный к дереву, в надежде, что хозяин за ним всё же вернётся.