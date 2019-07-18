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Сидела привязанной два дня: в Ярославле собаку бросили возле площадки для выгула

Она промокла и дрожала от холода

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Собаке ищут хотя бы временный дом

Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль / Vk.com

Двое суток в Ленинском районе Ярославля просидела собака, привязанная к дереву возле площадки для выгула.

— Мы заметили её, когда ходили гулять на площадку со своими собаками, — рассказала нашедшая пса Ирина Золотова.

Под ночным дождём уже немолодая брошенная собака вся промокла и дрожала от холода. Девушка отвезла её к ветеринару. Собака оказалась среднего возраста — лет шести, здоровой, но перекормленной.

— Может, жила у какой бабушки, та её и закормила, — говорит Ирина. — Бабушка умерла, а собака, как это часто бывает, родственникам не нужна оказалась. Видно, что она домашняя — умная, контактная. Её, видимо, и привязали возле собачей площадки, чтобы собачники увидели и подобрали.

Оставить себе Ирина собаку не может, даже в квартиру завести не получится — там свои собаки, которые чужакам совсем не обрадуются. Девушка умоляет взять несчастную брошенную собаку хотя бы на временную передержку. Если вы готовы приютить её, позвоните или напишите Ирине: 8 930 111–87–02.

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