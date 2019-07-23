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Город

«Арктика меня не отпускает»: пятеро ярославцев отправятся в Заполярье

Фотограф и путешественник Илья Дианов рассказал, зачем летом едет на север

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Ярославский фотограф стал путешественником и волонтёром и теперь частый гость севера

Фото: Илья Дианов / Vk.com

Пять ярославских волонтёров примут участие в международном учебно-тренировочном сборе «Дух Заполярья», который пройдёт в начале августа на острове Заячий, вблизи горного массива Рай-Из на Полярном Урале.

Всего на острове ждут около сотни эковолонтёров от 18 лет. Их ждут тренинги, туристические состязания, спортивное ориентирование. Одним из участников станет ярославский фотограф и волонтёр Илья Дианов. В прошлом году он провёл месяц на необитаемом острове Вилькицкого, куда ездил по программе «Зелёная Арктика», чтобы устроить там большую уборку. Тогда Илья успел не только прибраться на острове, но и познакомиться с белыми медведями, а через фотоаппарат понаблюдал за красотой Севера. Теперь, говорит, никак без неё не может.

На&nbsp;острове Вилькицкого к лагерю волонтёров регулярно приходило целое семейство медведей

На острове Вилькицкого к лагерю волонтёров регулярно приходило целое семейство медведей

— Я являюсь руководителем волонтерского движения Русского географического общества Ярославской области, соответственно, эти сборы — опыт для дальнейших подобных проектов в Ярославской области, — рассказал Илья Дианов. — А так, Арктика меня не отпускает. Если есть возможность участвовать в каких-либо заполярных проектах, то я всегда готов.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 июл 2019 в 16:08

я бы махнул, да кто семью будет содержать. да и на работу по возвращению не возьмут(((

Гость
23 июл 2019 в 15:21

Если восторженно нравится,..пусть там и остаётся !