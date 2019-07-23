«Арктика меня не отпускает»: пятеро ярославцев отправятся в Заполярье

Пять ярославских волонтёров примут участие в международном учебно-тренировочном сборе «Дух Заполярья», который пройдёт в начале августа на острове Заячий, вблизи горного массива Рай-Из на Полярном Урале.



Всего на острове ждут около сотни эковолонтёров от 18 лет. Их ждут тренинги, туристические состязания, спортивное ориентирование. Одним из участников станет ярославский фотограф и волонтёр Илья Дианов. В прошлом году он провёл месяц на необитаемом острове Вилькицкого, куда ездил по программе «Зелёная Арктика», чтобы устроить там большую уборку. Тогда Илья успел не только прибраться на острове, но и познакомиться с белыми медведями, а через фотоаппарат понаблюдал за красотой Севера. Теперь, говорит, никак без неё не может.