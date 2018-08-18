Мишка замер на расстоянии всего семь метров от фотографа

Известный ярославский фотограф Илья Дианов побывал в Арктике. Ездил он туда вместе с волонтёрами по программе «Зелёная Арктика», чтобы устроить большую уборку на необитаемом острове Вилькицкого в Карском море, где скопилось больше 800 тонн металлолома. Успел Илья там и наделать крутых фото белых медведей.



— За время экспедиции встретил шесть белых медведей, — рассказал Илья.



Одного из них фотограф снимал на расстоянии семь метров.



Публикация от Илья Дианов (@ph.ilia_dianov) 16 Авг 2018 в 9:53 PDT

Публикация от Илья Дианов (@ph.ilia_dianov) 12 Июл 2018 в 3:00 PDT

Публикация от Илья Дианов (@ph.ilia_dianov) 12 Июл 2018 в 7:58 PDT

Весной Илья Дианов водрузил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря. Теперь он развевается на горе Рай-Из.