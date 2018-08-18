Ярославский фотограф прибрался в Арктике и наделал крутых снимков
17 августа 2018 22:13
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Известный ярославский фотограф Илья Дианов побывал в Арктике. Ездил он туда вместе с волонтёрами по программе «Зелёная Арктика», чтобы устроить большую уборку на необитаемом острове Вилькицкого в Карском море, где скопилось больше 800 тонн металлолома. Успел Илья там и наделать крутых фото белых медведей.
— За время экспедиции встретил шесть белых медведей, — рассказал Илья.
Одного из них фотограф снимал на расстоянии семь метров.
Весной Илья Дианов водрузил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря. Теперь он развевается на горе Рай-Из.
Фото: Илья Дианов/Facebook.com
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