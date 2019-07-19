«Увидел, что у женщины горят ноги»: участковый из Ярославля спас на пожаре двух человек

Ещё в армии Сергей научился ничего не бояться и действовать по обстановке

Тот пожар запомнится жителям Пятёрки надолго — посреди ночи пламя вспыхнуло в доме на улице Свердлова. Пожар, оставивший без крыши над головой весь дом, спровоцировала банальная ревность: хозяин дома поджёг своего друга, приревновав к нему жену. На этой неделе 46-летнему Алексею Веселову вынесли приговор. Казалось бы, на этом история закончилось — виновный отбывает срок, родные погибшего на пожаре мужчины потихоньку приходят в себя. Но мы нашли человека, который всё это время был в тени, но без которого эта история могла бы закончиться совсем иначе. На пожаре 27 июня прошлого года был простой участковый Ленинского района Сергей Вовк. Не растерявшись, он бросился в полыхающий дом и спас людей.



На днях Сергея наградили медалью «За смелость и спасение». Как и любой герой, он свой поступок подвигом не считает, но рассказал, как всё было.

— В тот вечер я возвращался с напарницей со школьного выпускного. Вдруг из-за угла выбегает мужчина с криками: «Помогите!» Я тут же побежал за ним. Вижу — пожар в двухэтажном каменном доме. Я забежал в подъезд, а там куча народу с пустыми вёдрами и тряпками, валил дым, и вообще не пройти. Вышел на улицу, смотрю — по углам дома торчат выступы. Я скинул вещи, чтоб не мешали, и забрался по стене на балкон второго этажа. Попал в комнату, а затем в коридор. Слышу, что рядом кто-то кашляет. Нагнулся, так как внизу дыма не так много. Вижу, передо мной стоит женщина и у неё горят ноги. Я сдёрнул с неё горящую одежду и повёл в сторону ванной комнаты, подальше от пламени. Вместе с ней спас ещё одного мужчину. Двери за ними закрыл.

Пожар случился в этой коммуналке Фото: Ольга Прохорова

— В этот момент услышал ещё кашель в соседней комнате. Я зашёл туда и увидел мужчину, лежащего на диване. Он был в два раза больше меня. Слава богу, к этому времени приехали пожарные. Я вылез из дома через окно второго этажа и сориентировал спасателей, где лежит мужчина.



Внизу Сергей опросил пострадавших. Позже от пожарных он узнал, что в доме оставался ещё один мужчина. Им оказался Игорь Завихонов. К нему-то и приревновал свою жену осуждённый Алексей Веселов.

От комнаты, где всё случилось, ничего не осталось Фото: УМВД России по Ярославской области

Поменьше смотрите сериалов о полицейских Сергею Вовку 38 лет. Из них 17 лет он отдал работе в полиции: 12 лет — в Кировском отделе, потом во Фрунзенском. Вот уже третий год Сергей работает в Ленинском отделе, имея звание майора полиции. Говорит, что работа ему нравится за общение с народом и постоянное развитие.

Самое главное в работе, считает Сергей, уметь моментально ориентироваться и не теряться.

— Ситуации бывают разные, пару раз даже ножом угрожали, — признаётся Сергей. — Народу у нас всякого хватает, поэтому и мыслить нужно быстро. Профессия у нас не из лёгких, нужно держать себя в тонусе.

Сергей счастливо живёт в браке уже 16 лет. Старшая дочь закончила пятый класс и учится почти на все пятёрки, младшему сыну четыре года.

Ярославцам Сергей посоветовал поменьше смотреть сериалов о полицейских. Говорит, что там настолько всё надуманно, что у самого пропадает желание смотреть. Он считает, что в реальности всё намного лучше.

