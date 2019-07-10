Спасатели развесили на пляжах Ярославля чёрные шары: о чём они предупреждают

Из года в год ситуация не меняется
Фото: мэрия Ярославля
На официальных пляжах Ярославля появились чёрные шары. Мрачные знаки предупреждают горожан об опасности купания. На днях Роспотребнадзор запретил заходить в воду на всех пляжах Ярославля. Специалисты предупреждают: в воде находятся паразиты, которые могут вызвать различные заболевания.
— На пляжах рекомендуется лишь загорать. А пока городские спасатели вывесили на Центральном, Тверицком и Дзержинском пляжах чёрные шары, предупреждающие об опасности купания, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Получается, в Ярославле купаться запрещено. Однако мы писали, в каких местах, по мнению спасателей, ещё безопасно.