Спасатели развесили на пляжах Ярославля чёрные шары: о чём они предупреждают

На официальных пляжах Ярославля появились чёрные шары. Мрачные знаки предупреждают горожан об опасности купания. На днях Роспотребнадзор запретил заходить в воду на всех пляжах Ярославля. Специалисты предупреждают: в воде находятся паразиты, которые могут вызвать различные заболевания.



— На пляжах рекомендуется лишь загорать. А пока городские спасатели вывесили на Центральном, Тверицком и Дзержинском пляжах чёрные шары, предупреждающие об опасности купания, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

