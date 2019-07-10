10 июля среда
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Город

Домина с подземной автостоянкой: появился проект точечной застройки в центре Ярославля

Скандальную стройку на улице Большой Октябрьской никак не могут остановить

Поделиться

1 313
6 Обсудить

Жители соседних домов против застройки

Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com

Появился проект скандальной точечной застройки на улице Большой Октябрьской, 48б. Застройщик этого места обратился за разрешением на строительство, уже начав работы по возведению дома. Здесь планируют воткнуть шестиэтажный жилой жилой дом с подземной автостоянкой. Против этого выступают жители соседних домов и градозащитники, так как стройка идёт рядом с памятником «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами).

— Уже построены подземный этаж и частично первый — стены с оконными проемами. Но жители соседних домов не сдаются. Они неоднократно обращались во всевозможные инстанции, органы исполнительной власти, прокуратуру, отправили два разных видеообращения на прямую линию с президентом В. В. Путиным, обратились в правительство Ярославской области и национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), — говорит член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Здание строится в обход действующих регламентов «Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Ярославля», выше на 1 метр объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина».

По правилам охраны объектов культурного наследия, дом не должен быть выше соседней усадьбы

По правилам охраны объектов культурного наследия, дом не должен быть выше соседней усадьбы

Ранее разрешение на строительство в этом месте признала незаконным прокуратура Ярославля, она вынесла протест в адрес мэрии города. Работы остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. И в мэрии уже подготовили постановление на выдачу этого разрешения. 

Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё. 

По теме

ТЕКСТ

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

гость
10 июл 2019 в 14:17

Вот как автомойку снести в обход закона это можно -а незаконное строительство остановить это нельзя

гость
10 июл 2019 в 14:10

надо давно запретить всякие стройки в центре города.

Поднадоело Бухтеть
10 июл 2019 в 14:05

Молодец мэрия нормальные бабки "зарабатывает". А что теряться-то, не ради же ЗП народный ропот терпеть.