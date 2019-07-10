Домина с подземной автостоянкой: появился проект точечной застройки в центре Ярославля

Появился проект скандальной точечной застройки на улице Большой Октябрьской, 48б. Застройщик этого места обратился за разрешением на строительство, уже начав работы по возведению дома. Здесь планируют воткнуть шестиэтажный жилой жилой дом с подземной автостоянкой. Против этого выступают жители соседних домов и градозащитники, так как стройка идёт рядом с памятником «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами).

— Уже построены подземный этаж и частично первый — стены с оконными проемами. Но жители соседних домов не сдаются. Они неоднократно обращались во всевозможные инстанции, органы исполнительной власти, прокуратуру, отправили два разных видеообращения на прямую линию с президентом В. В. Путиным, обратились в правительство Ярославской области и национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), — говорит член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Здание строится в обход действующих регламентов «Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Ярославля», выше на 1 метр объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина».