«Слышал, что русские хладнокровны и ежедневно пьют водку»: турист из Японии впервые побывал в России

Тоши Танака — живёт всю жизнь в городке рядом с Токио. Ему 38 лет, и он работает в театре. В этом году он впервые приехал в Россию как турист и на целую неделю остановился в Ярославле у друзей, с которыми общался по интернету. Там, в Японии, Россию видят совсем иначе. О предрассудках в отношении русских, церквях и водке Тоши поделился в разговоре с 76.RU (мы общались с иностранцем на английском). Россия — значит страшно

Это фото опубликовал после прогулки по Ярославлю Тоши Фото: Тоши Танака / Facebook.com

— Что ты думал о России до того, как приехать сюда? — Хороший вопрос. Я слышал, что русские люди хладнокровны и не говорят по-английски. В Японии существует суеверие, что Россия — это «Осорозия». Это выдуманное слово, которое пугает и Россию. Осороши значит «страшно» по-японски. Вот почему я так нервничал и волновался перед поездкой в Россию, — говорит Тоши. — Но это было неправильно. Мужчины и женщины всех возрастов действительно добры и дружелюбны, а молодые люди говорят по-английски. Мои русские друзья отвезли меня в винный бар в Ярославле и угостили меня. Когда я попытался заплатить, они сказали, что я их гость, а значит, они сами заплатят. Однажды я пошел в ресторан один. Официанткой была пожилая женщина, но она вежливо и терпеливо рассказала мне про русскую еду. Это были счастливые дни в Ярославле.



— Что-нибудь слышал про медведей и водку? — Я также слышал, что русские пьют водку каждый день. И это тоже оказалось неправдой. Мои друзья, у которых я останавливался, предпочитают вино, но не каждый день. Когда мы ходили в винный бар, никто там не пил водку. Я думаю, многие японцы считают, что русские действительно пьют водку в баре или дома каждый день.



Тоши сам попробовал русскую водку и закуску к ней — маринованные огурчики Фото: Тоши Танака / Facebook.com

— Как тебе Ярославль? Что удивило? Что понравилось, а что нет?

— Я пробыл у моих друзей шесть дней, спасибо им, что были добры ко мне. Каждый день я ездил куда-нибудь на автобусе и много гулял. Всё было увлекательно, я наслаждался видами церквей, статуй, парков, памятников. В Токио или Йокогаме, где я живу, нет мест, где было бы собрано столько на небольшом пространстве. Удивительным было то, что молодые люди гуляли по городу и разговаривали в парке до полуночи. Это немыслимо для Японии. Японцы не так много сидят на скамейках в парках, потому что обычно мы встречаемся с друзьями в кафе, чтобы поболтать.



Видео: Тоши Танака / facebook.com

— Я видел много семей, влюбленных друзей на площади с фонтаном и парком на Даманском острове. Было впечатляюще, что они собрались в одном месте. В Токио не так много мест, где молодые и пожилые мужчины и женщины собираются вместе.