Кладбища с историей: почему ставят памятники без даты смерти и кто лежит в столетних склепах

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
На кладбище можно встретить самые ранние захоронения — рубежа XVIII–XIX веков
Фото: Александра Савельева
Леонтьевское кладбище известно многим тем, что там похоронены погибшие игроки хоккейного клуба «Локомотив». Но там ещё много могил, о которых мало кто знает, но которые представляют исторический интерес. Мы заводим рубрику «Кладбища с историей», в которой вместе с историком Ниной Обнорской будем рассказывать об интересных фактах ярославских некрополей. И начнём мы с самого известного в Ярославле — с Леонтьевского.
Кладбище появилось в конце XVIII века и работало до 1960-х годов. Изначально здесь хоронили абсолютно всех. За его территорией, ближе к железной дороге, хоронили больных холерой. Там было так называемое Холерное кладбище.
Заросшее и неухоженное кладбище вновь открыли в начале 90-х годов. С этого времени власти разрешили ярославцам снова подхоранивать умерших родственников. В это же время оно стало элитным, так как оказалось в центре Ярославля.
— Конкретно сносились памятники, и не просто безымянные могилы, за которыми никто не ухаживал, а с очень добротными, красивыми, мраморными памятниками, на которых были написаны известные имена из нашей истории, — говорит историк Нина Обнорская.
По словам Обнорской, каждый год могилы, за которыми никто не следит, ликвидируют, чтобы на их месте выкопать новые. Ярославцы даже жаловались, что неизвестные вандалы громили могилы их близких.
Гуляя по кладбищу, часто натыкаешься на старинные камни. Это то, что осталось от дореволюционных памятников.
В окружении современных надгробий еле заметен старенький памятник погибшим в мятеже 1918 года. Памятник скромный, сколько под ним лежит людей — никто не знает.
В глаза нам бросился памятник без даты смерти. Со стороны это выглядит жутко и странно.
— В православной культуре это было более-менее нормально, — рассказывает Нина Обнорская. — Люди покупали себе одежду, в которой их будут хоронить. В деревнях и гробы заготавливали. Если хочется застолбить место, то можно выкупить памятник с пропуском даты смерти. Это забота о своем будущем месте захоронения.
Идём дальше. За гражданским кладбищем виднеется военное. Во время Великой Отечественной войны в Ярославле на станции Всполье разгружали эшелоны с блокадниками. Конечно, не все из них выживали. Кто-то умирал по дороге, и их хоронили на этом месте.
На другом конце кладбища уже после войны хоронили немецких и венгерских военнопленных. Их тела были погребены на том месте, где сейчас проходит улица Чехова. Напоминанием о венгерских военнопленных служит серый памятник в виде ромба.
На старинном Леонтьевском кладбище можно встретить могилы известных купцов и меценатов. Например, Лопатиных. Они торговали тканями, а в середине XIX века относились к общероссийской купеческой элите. Лопатины с несколькими другими крупными купцами контролировали весь текстильный рынок страны и имели своё предприятие в Иванове.
Ярославские купцы Пастуховы с середины XIX века были богатейшими купцами Ярославля и одними из самых известных ярославских купцов в стране. Первоначально семейный склеп стоял на окраине кладбища. Со временем оно разрослось, и сейчас могилы семьи Пастуховых окружают современные надгробия.
— Элитность этого кладбища приводит к тому, что мы теряем его историческую составляющую. Печально, но факт. В начале 1990-х здесь было старинных памятников раза в два больше. Они либо вообще не сохранились, либо сохранились, но не полностью, либо из-за плохой сохранности были поменяны на современные, но всё равно исторический облик потеряли.
Гуляя по некрополю, мы заметили, что врачей активно отмечают на памятниках. Либо подписью, либо чашей со змеёй. Как, например, на этом памятнике. Здесь похоронен талантливый советский гинеколог Семён Шах-Пароньянц, которого знали не только в Ярославле.
Но не только врачей отмечают на надгробиях. На кладбище мы нашли памятники водителю автобуса, музейщику и спасателю.
Трудно поверить, но с некоторых могил забирали дореволюционные памятники, сбивали с них надпись, наносили новую и ставили на могилу другого человека. Как, например, здесь.
— На Руси до XV века вообще никак не обозначали захоронения памятниками. Люди верили, что в 7000 году от сотворения мира (по нашему летоисчислению это 1492 год) случится конец света, и мертвые восстанут. Но, когда это ожидаемое событие не произошло, отношение к мемориализации памяти об умерших стало меняться. Постепенно на могилах начали ставить кресты и класть белокаменные плиты с надписями и эпитафиями. В XVIII веке под влиянием Запада стали появляться скульптурные памятники. В основном их можно было встретить на столичных кладбищах, на могилах у богатых персон, — рассказала Нина Обнорская.
Поделиться