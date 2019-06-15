Кладбища с историей: почему ставят памятники без даты смерти и кто лежит в столетних склепах

Леонтьевское кладбище известно многим тем, что там похоронены погибшие игроки хоккейного клуба «Локомотив». Но там ещё много могил, о которых мало кто знает, но которые представляют исторический интерес. Мы заводим рубрику «Кладбища с историей», в которой вместе с историком Ниной Обнорской будем рассказывать об интересных фактах ярославских некрополей. И начнём мы с самого известного в Ярославле — с Леонтьевского.

Кладбище появилось в конце XVIII века и работало до 1960-х годов. Изначально здесь хоронили абсолютно всех. За его территорией, ближе к железной дороге, хоронили больных холерой. Там было так называемое Холерное кладбище.

Сейчас на том месте проходит улица Павлика Морозова Фото: Александра Савельева

Заросшее и неухоженное кладбище вновь открыли в начале 90-х годов. С этого времени власти разрешили ярославцам снова подхоранивать умерших родственников. В это же время оно стало элитным, так как оказалось в центре Ярославля.

— Конкретно сносились памятники, и не просто безымянные могилы, за которыми никто не ухаживал, а с очень добротными, красивыми, мраморными памятниками, на которых были написаны известные имена из нашей истории, — говорит историк Нина Обнорская.



На кладбище можно водить экскурсионные группы Фото: Александра Савельева

По словам Обнорской, каждый год могилы, за которыми никто не следит, ликвидируют, чтобы на их месте выкопать новые. Ярославцы даже жаловались, что неизвестные вандалы громили могилы их близких. Гуляя по кладбищу, часто натыкаешься на старинные камни. Это то, что осталось от дореволюционных памятников.

Памятники либо пропадают, либо оказываются где-нибудь на обочине Фото: Александра Савельева

В окружении современных надгробий еле заметен старенький памятник погибшим в мятеже 1918 года. Памятник скромный, сколько под ним лежит людей — никто не знает.



На табличке написано: «Вечная слава борцам, павшим во время подавления белогвардейского мятежа в Ярославле» Фото: Александра Савельева

В глаза нам бросился памятник без даты смерти. Со стороны это выглядит жутко и странно.



— В православной культуре это было более-менее нормально, — рассказывает Нина Обнорская. — Люди покупали себе одежду, в которой их будут хоронить. В деревнях и гробы заготавливали. Если хочется застолбить место, то можно выкупить памятник с пропуском даты смерти. Это забота о своем будущем месте захоронения.

Приходить на кладбище, словно к себе на могилу Фото: Александра Савельева

Идём дальше. За гражданским кладбищем виднеется военное. Во время Великой Отечественной войны в Ярославле на станции Всполье разгружали эшелоны с блокадниками. Конечно, не все из них выживали. Кто-то умирал по дороге, и их хоронили на этом месте.

Это братская могила Фото: Александра Савельева

На другом конце кладбища уже после войны хоронили немецких и венгерских военнопленных. Их тела были погребены на том месте, где сейчас проходит улица Чехова. Напоминанием о венгерских военнопленных служит серый памятник в виде ромба.

Памятник повёрнут боком к улице Чехова Фото: Александра Савельева

На старинном Леонтьевском кладбище можно встретить могилы известных купцов и меценатов. Например, Лопатиных. Они торговали тканями, а в середине XIX века относились к общероссийской купеческой элите. Лопатины с несколькими другими крупными купцами контролировали весь текстильный рынок страны и имели своё предприятие в Иванове.

Даже по памятникам видно, что здесь похоронены состоятельные люди Фото: Александра Савельева

Семейство Друженковых занималось благотворительностью Фото: Александра Савельева

Ярославские купцы Пастуховы с середины XIX века были богатейшими купцами Ярославля и одними из самых известных ярославских купцов в стране. Первоначально семейный склеп стоял на окраине кладбища. Со временем оно разрослось, и сейчас могилы семьи Пастуховых окружают современные надгробия.



Восстановила захоронения и ухаживает за ними Академия имени Пастухова. Потомки купцов сейчас живут за границей Фото: Александра Савельева

— Элитность этого кладбища приводит к тому, что мы теряем его историческую составляющую. Печально, но факт. В начале 1990-х здесь было старинных памятников раза в два больше. Они либо вообще не сохранились, либо сохранились, но не полностью, либо из-за плохой сохранности были поменяны на современные, но всё равно исторический облик потеряли.

Гуляя по некрополю, мы заметили, что врачей активно отмечают на памятниках. Либо подписью, либо чашей со змеёй. Как, например, на этом памятнике. Здесь похоронен талантливый советский гинеколог Семён Шах-Пароньянц, которого знали не только в Ярославле.

Его называли «Бабий бог». Рядом с ним похоронены сын и мама

Фото: Александра Савельева

А об этом враче все забыли Фото: Александра Савельева

Но не только врачей отмечают на надгробиях. На кладбище мы нашли памятники водителю автобуса, музейщику и спасателю.

Видимо, Юрий Владимирович был отличным водителем Фото: Александра Савельева

На памятнике изображён Ярославский кремль Фото: Александра Савельева

Родные поставили Сергею Прокофьеву памятник с цветным изображением Фото: Александра Савельева

Трудно поверить, но с некоторых могил забирали дореволюционные памятники, сбивали с них надпись, наносили новую и ставили на могилу другого человека. Как, например, здесь.



Теперь это памятник на могиле подполковника Михаила Снеткова Фото: Александра Савельева

— На Руси до XV века вообще никак не обозначали захоронения памятниками. Люди верили, что в 7000 году от сотворения мира (по нашему летоисчислению это 1492 год) случится конец света, и мертвые восстанут. Но, когда это ожидаемое событие не произошло, отношение к мемориализации памяти об умерших стало меняться. Постепенно на могилах начали ставить кресты и класть белокаменные плиты с надписями и эпитафиями. В XVIII веке под влиянием Запада стали появляться скульптурные памятники. В основном их можно было встретить на столичных кладбищах, на могилах у богатых персон, — рассказала Нина Обнорская.



Борис Бобылев преподавал в технологическом институте Фото: Александра Савельева

Делать скульптуры на могилах очень затратно, зато красиво Фото: Александра Савельева

Родственники не скупились на память Фото: Александра Савельева

Получился уголок уединения Фото: Александра Савельева