Памятник, с которого плита рухнула на ребёнка, закрыли для посещения. Но к нему всё равно ходят люди

После происшествия в Гаврилов-Яме закрыли для посещения вечный огонь, на котором плитой придавило 9-летнего мальчика. Ребёнок до сих пор не пришёл в себя. Однако на утро субботы появились новости об изменении его состояния.

— Мальчик задышал сам. Глаза пока не открывает, — прокомментировал источник 76.RU. — Он двигает руками и ногами, но не приходит в себя, по-прежнему остаётся в состоянии комы.



Напомним, у ребёнка травмы тяжёлые — перелом основания черепа и ушиб мозга. Позже глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров заявил, что мальчик виноват в случившемся сам — он прыгал по памятнику. На сегодняшний день подъезд к вечному огню перегородили строительной лентой. Но на это всё равно не обращают внимания местные жители.