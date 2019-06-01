Памятник, с которого плита рухнула на ребёнка, закрыли для посещения. Но к нему всё равно ходят люди

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В каком состоянии сейчас пострадавший 9-летний ярославец
Вечный огонь отгородили лентой
После происшествия в Гаврилов-Яме закрыли для посещения вечный огонь, на котором плитой придавило 9-летнего мальчика. Ребёнок до сих пор не пришёл в себя. Однако на утро субботы появились новости об изменении его состояния.
— Мальчик задышал сам. Глаза пока не открывает, — прокомментировал источник 76.RU. — Он двигает руками и ногами, но не приходит в себя, по-прежнему остаётся в состоянии комы.
Напомним, у ребёнка травмы тяжёлые — перелом основания черепа и ушиб мозга. Позже глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров заявил, что мальчик виноват в случившемся сам — он прыгал по памятнику. На сегодняшний день подъезд к вечному огню перегородили строительной лентой. Но на это всё равно не обращают внимания местные жители.
— Памятник закрыли, а свадьбе можно. Заходят за ограждение. Где охрана? — рассказал местный житель.