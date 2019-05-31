«С ними плавать веселее»: ярославские дайверы собрались заселить карьер за городом живыми раками

Одни отмечают 1 июня Международный день защиты детей, а ярославские дайверы — Международный день очистки водоёмов. Компания любителей отправится на Орловский карьер у деревни Воробино, и очистит не только берег, но и дно водоёма. А потом чистый карьер заселят живыми раками.

— Раньше здесь водились раки, но три года назад они исчезли. Зачем нам это надо? Это действительно чистый водоём, и мы хотим, чтобы он таким и оставался. Там очень много народу отдыхает летом, но, к сожалению, по-свински, — рассказывает один из участников клуба «ДайвОК» Дмитрий Балынин. — Мы в нём ныряем как дайверы, а с раками это делать веселее. Они интересно ведут себя под водой, становятся в боевую стойку, клешни поднимают. В своей среде они боевитые и ловкие, — весело заметил дайвер.