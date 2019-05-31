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Город

«С ними плавать веселее»: ярославские дайверы собрались заселить карьер за городом живыми раками

Водолазы-любители готовы собственноручно очистить пруды

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Компания возьмётся за работу уже в эту субботу 

Фото: Diveok.ru

Одни отмечают 1 июня Международный день защиты детей, а ярославские дайверы — Международный день очистки водоёмов. Компания любителей отправится на Орловский карьер у деревни Воробино, и очистит не только берег, но и дно водоёма. А потом чистый карьер заселят живыми раками. 

— Раньше здесь водились раки, но три года назад они исчезли. Зачем нам это надо? Это действительно чистый водоём, и мы хотим, чтобы он таким и оставался. Там очень много народу отдыхает летом, но, к сожалению, по-свински, — рассказывает один из участников клуба «ДайвОК» Дмитрий Балынин. — Мы в нём ныряем как дайверы, а с раками это делать веселее. Они интересно ведут себя под водой, становятся в боевую стойку, клешни поднимают. В своей среде они боевитые и ловкие, — весело заметил дайвер. 

В карьер под Ярославль привезут воронежских и новгородских раков-однолеток, около 300–400 штук. Если они переживут следующую зиму, то, вероятно, карьер снова наполнится этими животными. 

В Ярославле тоже хотят создать живой парк: с рекой и озёрами. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ракикарьер

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
31 мая 2019 в 14:16

раки не пропадают просто так, по этому и селить их туда смысла нет.