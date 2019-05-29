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Учились ловить террористов и освобождать заложников: в Рыбинске прошли масштабные учения силовиков

Фото с места операции «Шторм-Рыбинск — 2019»

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На учениях всех бандитов нейтрализовали

Фото: оперативный штаб Ярославской области

В Рыбинске сегодня прошли масштабные антитеррористические учения под условным названием «Шторм-Рыбинск — 2019». В них приняли участие сотрудники управления ФСБ, полиции, УФСИН, Росгвардии и спасатели. Спецслужбы перекрыли дорогу у шлюзов.

Чтобы провести учения, пришлось перекрыть дорогу возле шлюзов

Фото: оперативный штаб Ярославской области

— По замыслу учения бандиты совершили вооруженное нападение на здание центральной диспетчерской Рыбинского района гидротехнических сооружений и захватили заложников, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.

Общими усилиями силовики нейтрализовали напавших и освободили всех заложников.

По вводной учений, бандиты напали на центральную диспетчерскую гидротехнических сооружений

Фото: оперативный штаб Ярославской области

— По результатам выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе антитеррористической, объектов водной инфраструктуры региона, — рассказали в оперативном штабе.

Спецслужбы отработали действия при террористической угрозе

Фото: оперативный штаб Ярославской области

Учения прошли в Рыбинске

Фото: оперативный штаб Ярославской области

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

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