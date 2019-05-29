Учились ловить террористов и освобождать заложников: в Рыбинске прошли масштабные учения силовиков

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6 мая 2019
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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В Рыбинске сегодня прошли масштабные антитеррористические учения под условным названием «Шторм-Рыбинск — 2019». В них приняли участие сотрудники управления ФСБ, полиции, УФСИН, Росгвардии и спасатели. Спецслужбы перекрыли дорогу у шлюзов.
— По замыслу учения бандиты совершили вооруженное нападение на здание центральной диспетчерской Рыбинского района гидротехнических сооружений и захватили заложников, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.
Общими усилиями силовики нейтрализовали напавших и освободили всех заложников.
— По результатам выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе антитеррористической, объектов водной инфраструктуры региона, — рассказали в оперативном штабе.