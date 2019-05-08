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Злостный алиментщик пригласил пристава на свидание в больницу

Ярославец задолжал ребёнку 378 тысяч рублей

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Договорившись с лечащим врачом, пристав пришёл в палату к ярославцу

Фото: Александра Савельева

Ярославские судебные приставы разыскивали мужчину, который совсем позабыл о своём ребёнке после развода с женой. Пока мать воспитывала подростка, отец накопил громадный долг по алиментам — 378 тысяч рублей. Заставить его рассчитаться с долгами у приставов никак не получалось: по месту прописки ярославец не появлялся, на звонки не отвечал. Когда приставы нашли его в соцсетях, то решили пойти на хитрость. 


— Судебный пристав-исполнитель обнаружил в одной из социальных сетей страничку должника, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Он представился мужчине девушкой, завязалась переписка.

Должник не почувствовал подвоха и достаточно быстро назначил свидание своей новой знакомой, причём в больничной палате.

— В назначенное время, по согласованию с лечащим врачом, на свидание пришли судебный пристав-исполнитель и дознаватель, — рассказали в службе. — На мужчину завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

На такие уловки приставы уже идут не впервой. Похожим образом через сайт знакомств им удалось вычислить должницу-стоматолога, которая бросила клиентов больше чем на миллион рублей.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

алиментыдолгсоцсети

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