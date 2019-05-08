Злостный алиментщик пригласил пристава на свидание в больницу

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Ярославец задолжал ребёнку 378 тысяч рублей
Договорившись с лечащим врачом, пристав пришёл в палату к ярославцу
Ярославские судебные приставы разыскивали мужчину, который совсем позабыл о своём ребёнке после развода с женой. Пока мать воспитывала подростка, отец накопил громадный долг по алиментам — 378 тысяч рублей. Заставить его рассчитаться с долгами у приставов никак не получалось: по месту прописки ярославец не появлялся, на звонки не отвечал. Когда приставы нашли его в соцсетях, то решили пойти на хитрость.
— Судебный пристав-исполнитель обнаружил в одной из социальных сетей страничку должника, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Он представился мужчине девушкой, завязалась переписка.
Должник не почувствовал подвоха и достаточно быстро назначил свидание своей новой знакомой, причём в больничной палате.
— В назначенное время, по согласованию с лечащим врачом, на свидание пришли судебный пристав-исполнитель и дознаватель, — рассказали в службе. — На мужчину завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».
На такие уловки приставы уже идут не впервой. Похожим образом через сайт знакомств им удалось вычислить должницу-стоматолога, которая бросила клиентов больше чем на миллион рублей.