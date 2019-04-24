В Ярославле определили маршрут и место сбора акции «Бессмертный полк»: куда и во сколько подходить

— Формирование колонны будет организовано на участке от памятника Некрасову до здания управления Северной железной дороги на Волжской набережной, — рассказал начальник управления молодежной политики мэрии Ярославля Захар Кармалита. — На месте построения полка участники шествия получат георгиевские ленточки.

9 мая ярославцы вновь смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны. В мэрии города рассказали, где будут формировать колонну.

Присоединиться к колонне можно будет с улицы Первомайской, для участников, которые подойдут на построение со стороны Октябрьской площади, организуют вход со стороны улицы Суркова и Флотского спуска. Особое внимание организаторы обращают на то, что присоединиться к шествию на маршруте будет невозможно по соображениям безопасности. Поэтому, если хотите стать участником акции, подходите строго к месту построения и не опаздывайте.



В 12 часов колонна начнёт движение по Волжской набережной, затем через Народный переулок дойдёт до Советской площади и по правой стороне площади Челюскинцев до мемориала «Вечный огонь».



Где и как изготовить портрет к «Бессмертному полку».

