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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

В Ярославле определили маршрут и место сбора акции «Бессмертный полк»: куда и во сколько подходить

Присоединиться к шествию на маршруте будет невозможно

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В акции ежегодно принимают участие тысячи людей

Фото: Александра Савельева

9 мая ярославцы вновь смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны. В мэрии города рассказали, где будут формировать колонну.

— Формирование колонны будет организовано на участке от памятника Некрасову до здания управления Северной железной дороги на Волжской набережной, — рассказал начальник управления молодежной политики мэрии Ярославля Захар Кармалита. — На месте построения полка участники шествия получат георгиевские ленточки.

Присоединиться к колонне можно будет с улицы Первомайской, для участников, которые подойдут на построение со стороны Октябрьской площади, организуют вход со стороны улицы Суркова и Флотского спуска. Особое внимание организаторы обращают на то, что присоединиться к шествию на маршруте будет невозможно по соображениям безопасности. Поэтому, если хотите стать участником акции, подходите строго к месту построения и не опаздывайте.

В 12 часов колонна начнёт движение по Волжской набережной, затем через Народный переулок дойдёт до Советской площади и по правой стороне площади Челюскинцев до мемориала «Вечный огонь».

Где и как изготовить портрет к «Бессмертному полку».

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ТЕГИ

Бессмертный полк9 мая

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