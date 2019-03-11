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«Это не буфет»: алкомаркет в Ярославле оштрафовали за отсутствие интерьера

Заведение работало в жилом доме

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Магазин просто продавал алкоголь после 23 часов, когда это запрещено 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле оштрафовали алкомаркет, притворявшийся буфетом. Заведение работало на улице Угличской, 21 и продавало алкоголь после 23 часов, а это разрешено только местам общепита: ресторанам, барам, кафе, буфетам. 

— Помещение не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к буфету. Помещение не оснащено столовой посудой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими интерьеру помещения и тематической направленности объекта общественного питания, — сообщили в прокуратуре после проверки алкомаркета.

После проверки в отношении директора заведения возбудили дело, по которому ему придётся заплатить штраф в 20 тысяч рублей. 

Недавно мэр Ярославля поднял тему алкомаркетов, маскирующихся под кафе и бары. Градоначальник велел составить ему список всех таких мест. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

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алкомаркеталкоголь

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