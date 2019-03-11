«Это не буфет»: алкомаркет в Ярославле оштрафовали за отсутствие интерьера

В Ярославле оштрафовали алкомаркет, притворявшийся буфетом. Заведение работало на улице Угличской, 21 и продавало алкоголь после 23 часов, а это разрешено только местам общепита: ресторанам, барам, кафе, буфетам.

— Помещение не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к буфету. Помещение не оснащено столовой посудой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими интерьеру помещения и тематической направленности объекта общественного питания, — сообщили в прокуратуре после проверки алкомаркета.