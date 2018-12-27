Ярославцы написали мэру петицию с просьбой отменить выступление столичных звёзд в Новый год

— Уважаемый мэр города Ярославля Владимир Михайлович Волков, настоящей петицией мы, жители города Ярославля, отказываемся от выступления дорогостоящих московских звезд в новогоднюю ночь, — написано в петиции. — Тем самым мы просим вас те деньги, которые были выделены из бюджета на их выступления, направить на благотворительность.

Новый год — время чудес. Жители Ярославля просят власти города совершить одно чудо и потратить три миллиона рублей не на праздничное выступление группы Burito на Советской площади после полуночи, а на благотворительность. На сайте Сhange.org на имя мэра Ярославля Владимира Волкова создали петицию .

Деньги просят отдать больным детям и одиноким пенсионерам.



— Сделайте подарок больным детям, дайте им шанс на выздоровление и помогите одиноким пенсионерам, — написал автор петиции Егор Жарков. — Эти миллионы будут им куда важнее. Начнём новый год с добрых дел!



За несколько часов петицию подписали больше 100 человек.



Потратить деньги на больных детей, а не на 45-минутное выступление предложили в соцсетях.



Изначально для гостей на Советской площади в новогоднюю ночь должен был выступать рэпер Мот. Против того, чтобы платить три миллиона рублей звезде Black Star, выступил депутат муниципалитета, зачитавший свой рэп прямо на заседании. Мот от выступления отказался, тогда в Ярославль пригласили Burito. За 45-минутное выступление группе заплатят даже больше трёх миллионов рублей.



Однако отметим, что звёзд заказывают через КЗЦ «Миллениум», который принадлежит Правительству Ярославской области. Городской бюджет на этот праздник денег не тратит.