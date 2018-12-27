27 декабря четверг
СЕЙЧАС -11°С

Сейчас в Ярославле

-11°

пасмурно Ощущается как -15

2 м/с , западный
757мм
87%
Подробнее
usd 68.89
eur 78.52

Темы

СЕЙЧАС -11°С
usd 68.89
eur 78.52
Город
Новый год

Ярославцы написали мэру петицию с просьбой отменить выступление столичных звёзд в Новый год

Деньги просят потратить на детей и стариков

Поделиться

3 873
7 Обсудить

Все новости

Все новости

За выступление группа Burito получит больше трёх миллионов рублей

Фото: группа Burito/Vk.com

Новый год — время чудес. Жители Ярославля просят власти города совершить одно чудо и потратить три миллиона рублей не на праздничное выступление группы Burito на Советской площади после полуночи, а на благотворительность. На сайте Сhange.org на имя мэра Ярославля Владимира Волкова создали петицию.

— Уважаемый мэр города Ярославля Владимир Михайлович Волков, настоящей петицией мы, жители города Ярославля, отказываемся от выступления дорогостоящих московских звезд в новогоднюю ночь, — написано в петиции. — Тем самым мы просим вас те деньги, которые были выделены из бюджета на их выступления, направить на благотворительность.

Деньги просят отдать больным детям и одиноким пенсионерам.

— Сделайте подарок больным детям, дайте им шанс на выздоровление и помогите одиноким пенсионерам, — написал автор петиции Егор Жарков. — Эти миллионы будут им куда важнее. Начнём новый год с добрых дел!

За несколько часов петицию подписали больше 100 человек.

Потратить деньги на больных детей, а не на 45-минутное выступление предложили в соцсетях

Изначально для гостей на Советской площади в новогоднюю ночь должен был выступать рэпер Мот. Против того, чтобы платить три миллиона рублей звезде Black Star, выступил депутат муниципалитета, зачитавший свой рэп прямо на заседании. Мот от выступления отказался, тогда в Ярославль пригласили Burito. За 45-минутное выступление группе заплатят даже больше трёх миллионов рублей. 

Однако отметим, что звёзд заказывают через КЗЦ «Миллениум», который принадлежит Правительству Ярославской области. Городской бюджет на этот праздник денег не тратит.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЯрославльBurito

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (7) Обсудить
Василий
27 дек 2018 в 09:46
+0 −0
А давайте выключим новогоднюю иллюминацию в городе, откажемся от шампанского, оливье и мандаринов. Сэкономленные средства направим на детей и сирот. А если серьёзно, то есть группа граждан, мечтающих о светлом прошлом, которые постоянно мутят воду своими маразматическими предложениями. И есть некоторые СМИ, постоянно озвучивающие этот бред.
Евгений
27 дек 2018 в 09:41
+0 −0
Ну они нашли на чём 50 мультов сэкономить. Вот решили пошиковать на них.
гостинец
27 дек 2018 в 08:52
+0 −0
3000000 руб??? в масштабах бюджета копейки и на всех больных не хватит, одна операция только стоит, а заплатить каждому нуждающемуся по 50 руб или выдать по пачке сахара это маразм и профанация, самой идеи благотворительности... у нас любая идея тонет в болоте узколобости, местячковости и откровенной глупости - "давайте заделаем яму в пятом кривоколенном переулке, давайте установим качели в лялинском дворе!!!" и. т. д и т. д... а самое главное - отмена концерта, ну ни как, не изменит жизни нуждающихся, вообще ни как....
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90