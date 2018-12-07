По словам чиновников, они постоянно наведывались к семье домой

Ярославские следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки после трагедии, которая произошла в селе Медягино. Напомним, 27 ноября там сгорели трое детей. Оказалось, что мать оставила их дома одних. И, кстати, не в первый раз, в чём она сама призналась.



Следователи считают, что органы опеки ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, зная о том, что семья давно состоит на учёте. Ведь мать уже лишали родительских прав в отношении четырёх старших детей.



Мы спросили у администрации Ярославского района, предпринимали ли чиновники какие-то действия, чтобы предотвратить трагедию? Знали ли они, что малыши постоянно находились дома одни? И что чиновники будут делать сейчас, когда малыши уже погибли? В администрации сказали: женщина была хорошей матерью, ничего такого они не заподозрили.



— Женщина состоит на учёте с июля 2008 года по категориям «Многодетная семья», «Одинокая мать» и является получателем мер социальной поддержки. В 2010 году была лишена родительских прав в отношении четырёх детей. В связи с этим органы опеки и попечительства два раза в год проводили обследование квартиры, где жила мать и трое её маленьких детей. В ходе проверок фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны матери не было выявлено. Специалисты проводили профилактическую работу с данной семьёй: беседовали, оказывали благотворительную помощь, в том числе к учебному году. Семью регулярно снабжали одеждой и продуктами. Сотрудники администрации неоднократно беседовали с женщиной и проверяли семью. Результаты проверок показывали, что мать надлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, — сказал нам глава администрации Ярославского района Николай Золотников.



Что ж, исходя из этих слов, получается, Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) была хорошей матерью. Но трагедия произошла.



— Нами были предприняты все необходимые меры, чтобы поместить женщину и её ребёнка в реабилитационный центр. С ними работали психологи. Также им помогли со всем необходимым: вещами, продуктами. Оказана помощь в восстановлении документов, идет подготовка документов, необходимых для оказания социальной помощи на первоочередные нужды в связи с чрезвычайной ситуацией, а также все меры социальной поддержки. Рассматривается вопрос об оказании помощи в ремонте квартиры, — рассказали в администрации.



Напомним, что на следующий день после трагедии у Натальи забрали семилетнюю дочку. Девочку отвезли в детский дом. Наталье поставили ультиматум: чтобы вернуть ребёнка, нужно обзавестись жильём, выйти на работу. Женщина рассказала нам, что чиновники пообещали ей дать денег на похороны и ремонт квартиры. А также пожаловалась на то, что на нормальную работу ей не устроиться: у неё больное сердце, скачет давление и низкий гемоглобин. Полное интервью с матерью, потерявшей в пожаре троих малышей, можно прочитать здесь.

