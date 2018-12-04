Чиновники пообещали выделить денег маме, потерявшей детей

Маме, у которой в пожаре погибли трое малышей, помогут организовать похороны. Причём не просто помогут. Сельсовет села Медягино полностью покроет все расходы на похороны. Об этом сообщила сама женщина.



— Завтра я еду на опознание. После завтра хочу похоронить… Чего тянуть-то? Я сейчас у мужа в Варегово. По поводу жилья ничего не говорят. Но через неделю мне сделают банковскую карточку. Туда перечислят деньги на ремонт квартиры. Это всё администрация обещала, — рассказала Наталья (имя изменено. — Прим. ред.).



Тем временем следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки Ярославского района. По мнению следователей, они также причастны к трагедии, которая произошла с детьми. Органы опеки не поставили на учёт данную семью, зная о том, что несколько лет назад женщина уже была лишена родительских прав в отношении четырёх детей.



— Вы знаете, что в отношении органов опеки возбудили уголовное дело? — спросили мы у Натальи.



— Слышала.



— Вы считаете, что они виноваты в трагедии?



— Нет, ни их, ни себя не считаю виноватыми, — ответила Наталья.



Мама погибших детей также проходит по этому делу как подозреваемая. Она находится под подпиской о невыезде.



Мы направили запрос в департамент образования, чтобы узнать, почему данная семья не находилась на учёте, и сейчас ждём ответа на свой запрос.



Напомним, трагедия произошла 27 ноября. В квартире, где без присмотра взрослых находились трое маленьких детей, начался пожар. Малышей спасти не удалось. На допросе мать погибших пояснила, что оставила дома включённый обогреватель и ушла за дочкой в школу. Пожар якобы разгорелся за пять минут. Полное интервью с матерью погибших детей вы можете прочитать здесь.

