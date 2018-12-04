В Ярославской области новогодние патрули начали ловить вырубщиков ёлок

В Ярославле полицейским сообщили, что в пригороде в районе деревни Сеславино кто-то срубил в лесу восемь деревьев — ёлки, осины и берёзы. Сумма ущерба составила 385 тысяч рублей.



— В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — 52-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он уже признался в совершении преступления.



Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Теперь вырубщику деревьев светит до семи лет лишения свободы.



Сейчас в Ярославской области выставили специальные посты и открыли горячую линию по приёму информации о тех, кто рубит ёлки. Тем, кто нарвётся на новогодних патрульных, грозят серьёзные наказания. Мы уже рассказывали подробности о новогодних патрулях.

