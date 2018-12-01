Найти в деревне питьевую воду — сложный квест

В Ярославской области прокуратура проверила, везде ли есть водоснабжение. Речь идёт даже не о центральном водопроводе. Оказалось, что в деревне Михальцево Тутаевского района вообще негде набрать питьевой воды.



— Там в двух жилых домах проживают пенсионеры, а летом в деревне живут более 20 человек, — сообщили в прокуратуре Ярославской области. — При этом в деревне нет ни общественных колодцев, ни общественных скважин. Это нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», а также федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». А вопросы организации водоснабжения населения относятся к компетенции органов местного самоуправления.



Прокуроры написали исковое заявление в суд, чтобы администрация Тутаевского района организовала нецентрализованное холодное водоснабжение на территории деревни Михальцево. То есть теперь местные власти должны построить здесь колодец. Также в прокуратуре пояснили, что будут следить, чтобы всё было сделано.



Ещё один иск в суд подали в Ярославской области прокуроры. Там речь идёт о жестоких истязаниях беременной женщины.