Пока истязатель был под следствием, женщина родила ребёнка

В Ярославской области прошёл суд в отношении 33-летнего жителя села Великое Гаврилов-Ямского района, который избивал свою беременную супругу. Его признали виновным по двум статьям: «Истязание» и «Угроза убийством».



— В суде установлено, что в апреле-мае 2018 года мужчина систематически наносил побои, в том числе и в область живота, своей беременной жене, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Кроме того, он угрожал ей и несовершеннолетней падчерице кухонным ножом: угрожал убить их обеих.



Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Кстати, пока истязатель находился под следствием, его супруга родила. Ребёнок оказался здоровым.

