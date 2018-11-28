Юлия погибла 2 августа

В ярославском суде начали рассматривать дело о ДТП со смертельным исходом.



В той аварии, которая произошла в августе этого года, погибла молодая фитнес-тренер Юлия Тяжелова. Она ехала в машине со своими друзьями, как вдруг на встречку вылетел «Фольксваген». За рулём — пьяный мужчина. Друзья Юли попали в больницу, а она сама, к сожалению, скончалась на месте.



Вчера состоялось предварительное заседание суда.



— Родные погибшей настаивают на реальном сроке лишения свободы. Адвокат обвиняемого — на условном. При этом у обвиняемого есть смягчающее обстоятельство — это наличие маленьких детей. А вот отягчающих обстоятельств нет. Кроме того, обвиняемый вину признал полностью и готов выплатить весь ущерб, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.



На заседании присутствовал отец Юлии. Прямо во время слушания ему стало плохо. Из-за этого судья немедленно прервал заседание. Мужчину увезли на скорой. После этого слушания возобновились. Интересы пострадавшей стороны представлял адвокат.



Друзья Юлии до сих пор не могут поверить в её смерть. Больше всего переживал молодой человек Юлии. Влюблённые встречались давно и подумывали о свадьбе. К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться. Теперь родные и друзья Юлии надеются на одно: что виновник ДТП получит по заслугам.