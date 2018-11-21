Аксютенко не станет мэром Ярославля

Алексей Аксютенко не будет бороться за пост мэра Ярославля. Об этом бывший заместитель Владимира Слепцова рассказал 76.ru.



— Документы решил не подавать. В такой пестрой компании сложно сохранить созидательное зерно. Да и соревноваться с блондинками и котами не вижу смысла, — сказал Алексей Аксютенко.



О блондинках и котах бывший заммэра Ярославля заговорил не зря.



За пост градоначальника решила бороться эпатажная блондинка Юлия Миронова. Девушка подготовилась основательно: она распечатала листовки и развезла их по чиновникам и депутатам. Правда, пока сама Юлия воздерживается от комментариев.



Напомним, именно Юлия несколько раз ошиблась в слове «бюллетень», когда писала очередной пост в своём Facebook.



А вот кота на должность мэра Ярославля предложили сами горожане.



В группе «Дороги Ярославля» в Facebook ярославцы написали, почему сделали такой выбор.



— Мы считаем, что эта котовасия на дорогах должна закончиться. Кот нам кажется идеальной кандидатурой, у него лапки, он беспощаден к любым проявлениям крысятничества, может создавать комфорт вокруг себя, — написали активисты группы «Дороги Ярославля».



Кто станет мэром Ярославля, мы узнаем совсем скоро. Побороться за пост градоначальника высказали своё желание уже несколько неожиданных персон: среди них журналист, экс-депутат Ярославской областной думы и другие.

