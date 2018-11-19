Иномарка поворачивала с улицы Орджоникидзе

За Волгой иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.



17 ноября женщина стала переходить дорогу и, дойдя до разделительной полосы, на несколько секунд остановилась. А потом пошла снова. На записи видно, что ей в этот момент горел зелёный свет. В это время с улицы Орджоникидзе стал поворачивать «Пежо». Водитель не заметил женщину и сбил её. От удара она подлетела в воздухе, а потом упала на асфальт.



— Скорая помощь и сотрудники ГИБДД приехали буквально через минуту, — рассказали очевидцы. — Женщина без движения лежала на асфальте. А потом её на носилках отнесли в карету скорой помощи.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.



Напомним, на этом же злосчастном участке дороги произошла авария с участием пешехода, которая «прославила» наш город на всю страну. Водитель на «Ладе-Гранте» сбил женщину-инвалида, которая поскользнулась и упала посреди дороги. Вместо того, чтобы помочь ей подняться, водитель, как только ему загорелся зелёный, нажал на педаль газа и уехал. Позже он пояснил, что якобы не заметил женщину. Несчастная получила серьёзные травмы и долго лечилась.

