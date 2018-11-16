Напротив здания пенсионного фонда в Ярославле вспыхнул пожар
16 ноября 2018 20:10
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Вечером в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар на улице Большой Фёдоровской прямо напротив здания пенсионного фонда. Большой столб огня и дыма вырывается из двухэтажного здания № 26 по этой улице.
Пожарные оперативно выехали на место ЧП.
— Возгорание возникло в не эксплуатируемом здании бывшего автосервиса. Людей внутри не было, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Причина пожара пока не выяснена.
Открытый огонь локализовали к 20:20, сейчас пожарные проливают здание, которое вспыхнуло по всей площади в 1400 квадратных метров.
Фото: Сергей Бобылёв
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