Огонь пока не удалось потушить

Вечером в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар на улице Большой Фёдоровской прямо напротив здания пенсионного фонда. Большой столб огня и дыма вырывается из двухэтажного здания № 26 по этой улице.

Пожарные оперативно выехали на место ЧП.

— Возгорание возникло в не эксплуатируемом здании бывшего автосервиса. Людей внутри не было, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Причина пожара пока не выяснена.

Открытый огонь локализовали к 20:20, сейчас пожарные проливают здание, которое вспыхнуло по всей площади в 1400 квадратных метров.