Машина от удара опрокинулась

ДТП произошло вечером в Рыбинске на улице Катерской. Возле дома № 10 «Лада-Гранта» врезалась в столб и опрокинулась. Из-за этого провода на столбе оборвались и несколько домов остались без света.



— Пьяный водитель снёс столб и забор, — написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

«Лада-Гранта» снесла забор и столб

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.



— В результате ДТП есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Частные дома остались без электричества

Сегодня вечером спасателям пришлось доставать людей из машин, люб в лоб столкнувшихся на улице Промышленной в Ярославле.