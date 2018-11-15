В Рыбинске «Лада-Гранта» снесла столб и оставила людей без света: фото с места аварии
14 ноября 2018 22:27
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ДТП произошло вечером в Рыбинске на улице Катерской. Возле дома № 10 «Лада-Гранта» врезалась в столб и опрокинулась. Из-за этого провода на столбе оборвались и несколько домов остались без света.
— Пьяный водитель снёс столб и забор, — написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.
— В результате ДТП есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Сегодня вечером спасателям пришлось доставать людей из машин, люб в лоб столкнувшихся на улице Промышленной в Ярославле.
Фото: МЧС, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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