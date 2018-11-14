Ярославца утихомирила группа быстрого реагирования

Ярославец, считающий себя гражданином СССР и отрицающий современный мир, решил бороться с судебными приставами, существование которых он также ещё недавно отрицал.



Недовольный тем, что у него арестовали бытовую технику, мужчина собрал друзей и с шумной группой поддержки сам пришёл к приставам.



— Антироссийские высказывания гражданина прекратились после прибытия сотрудников группы быстрого реагирования УФССП России по Ярославской области, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.



Как только мужчина успокоился, на него составили протокол об административном правонарушении, а в придачу наложили арест на телефон и диктофон, которые у должника были с собой.



Вещи мужчины теперь продадут, а деньги пойдут в счёт погашения долга банку — ярославец не выплатил 95 тысяч по кредиту.

