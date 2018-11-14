Ночью на Рыбинск обрушился ледяной дождь

Ночью в Ярославской области заледенели дороги. Жители Рыбинска даже вышли кататься на заледенелых трассах.

— В три часа ночи дорог нет, есть каток! Снято у дворца «Полёт», но так было по всему городу, — поделился видео местный житель Дмитрий Стребелев.

В пресс-службе городской администрации объяснили, что ночью выпал ледяной дождь. Ранним утром на дороги Рыбинска выехали 12 уборочных машин, и вышли дворники, чтобы чистить тротуары.

— Потратили 134 тонны песко-соляной смеси, четыре тонны реагента и 50 кубических метров минеральной воды, — рассказали в администрации Рыбинска.