Пешехода увезли в больницу

ДТП произошло на дороге Рыбинск — Глебово недалеко от посёлка Юбилейный вечером 12 ноября. По предварительной информации, 30-летний мужчина находился на дороге. 52-летний водитель «Грейт-Волл» заметил его слишком поздно. Пешеход от удара машины упал на проезжую часть, где почти сразу попал под колёса проезжавшей «Киа-Спектра», за рулём которой был 63-летний мужчина.



— «Киа» ударила лежащего мужчину бампером, — рассказали в полиции. — Пешеход получил травмы и был отправлен в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.



Пострадал вчера пешеход и в Ярославле. В Заволжском районе «Черри» сбил 20-летнюю девушку.

